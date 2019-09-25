ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент

Источник материала: Газета Авангард





ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщил журналистам руководитель Штаба миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский при посещении Минской областной избирательной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей осуществляет мониторинг избирательной кампании в Беларуси с 4 сентября. Формирование миссии продолжается. На сегодня ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ. Планируем, что будет порядка 50 долгосрочных наблюдателей, из них уже сегодня аккредитовано 45. Всего же в состав нашей миссии войдут около 400 наблюдателей, представляющих государства СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ», — рассказал Виктор Гуминский.

Координирует работу наблюдателей от СНГ Штаб миссии, разместившийся в здании Исполнительного комитета СНГ. «Долгосрочные наблюдатели присутствовали при формировании Минской городской и областной избирательных комиссий, а также 37 окружных избирательных комиссий в Минске и Минской области. Глава миссии Сергей Лебедев встретился с руководством Брестской областной избирательной комиссии. Прошла встреча руководства Штаба миссии с представителями Верховного суда, на которой обсуждались вопросы, связанные с ролью и компетенцией судов в избирательном процессе, особенностями рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в суды», — отметил руководитель Штаба миссии.

По его словам, в ближайшее время представители миссии выедут во все области для наблюдения за формированием участковых избирательных комиссий, а также регистрацией кандидатов в депутаты. «Мы планируем тесно взаимодействовать с миссиями других международных организаций. Министерство иностранных дел направило приглашения практически всем международным организациям: БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПА ОБСЕ, ПАСЕ. Есть уже первые отклики на принятие участия отдельных организаций, но пока конкретными данными мы не располагаем», — подчеркнул Виктор Гуминский.

Деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. Оценки миссии базируются исключительно на основании собственного наблюдения, а также официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями.

«Задача миссии наблюдателей от СНГ — содействовать проведению свободных и демократических выборов. Свои выводы миссия изложит на пресс-конференции 18 ноября», — добавил Виктор Гуминский.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.-0-