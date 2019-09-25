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Друг Лукашенко собрался строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости

26.09.2019 07:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Сергея Тетерина — одного из самых близких к Александру Лукашенко бизнесменов — планирует построить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости. Об этом REALTY.TUT.BY рассказало несколько источников. Что хотят разместить в здании и были ли в Минске похожие проекты — в материале.


Изображение: «ТМ-7»

Здание предлагается построить на месте автостоянки на пересечении проспекта Победителей и улицы Саперов — между заводом «Атлант» и ТРЦ «Замок». Как рассказали собеседники портала, инициатором строительства выступает группа компаний «БелГлобалСтарт» бизнесмена и председателя белорусской федерации тенниса Сергея Тетерина. В свое время именно он приобщил Александра Лукашенко к теннису и стал одним из самых близких к президенту людей.

Что хотят разместить в здании?

Как сообщает агентство «Минск-Новости», предпроектные проработки этого комплекса на прошлой неделе одобрил архитектурный совет в столичной мэрии. Эскиз будущего здания презентовал руководитель творческой мастерской «ТМ-7» Анатолий Цейтлин.

По его словам, в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в большой теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии появления этого здания, в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен республиканский центр подготовки по теннису.


Сейчас это место выглядит так. Изображение: карта «Яндекс»

Как рассказывают источники REALTY.TUT.BY, в здании предлагается также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса предполагается предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду.

— Инициатива [создания комплекса] уже доложена главе государства, — добавляет один из собеседников портала.

А что с архитектурным обликом?

Что касается внешнего облика и параметров комплекса, то архитекторы изначально поставили себе следующие ограничения: здание не должно быть выше расположенного рядом ТРЦ «Замок», стекло на фасаде максимально убрали, чтобы не тиражировать образ приевшихся бизнес-центров.

Поскольку длина строения — 110 метров, постарались сделать фасад немонотонным, условно разделив здание по высоте на три части, каждая из которых отличается. Члены архитектурного совета отметили удачное градостроительное решение, сложившуюся композицию и динамичный фасад.

Были ли в Минске похожие проекты?

Да, были. По похожей в чем-то по смыслу схеме недавно построили многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа». Его создавала компания, учрежденная структурой, связанной с бизнесменом Алексеем Савчуком и федерацией горнолыжного спорта. Соответственно, в здании разместился как офис федерации, так и помещения коммерческого назначения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Примечательно и то, что руководителем этой компании-застройщика был экс-глава Дворца спорта и «Раубичей», а также гандбольный арбитр международного уровня Михаил Маевский. А сейчас он является директором федерации тенниса.

Тут же стоит отметить, что от проекта напротив Дворца независимости социальный и спортивный эффект будет больше.

Чем занимается «БелГлобалСтарт»?

В группу компаний «БелГлобалСтарт» входят структуры, которые занимаются в основном торговлей и общепитом. В частности — поставляют в Беларусь спортивное питание, управляют сетью баров «Блокбастер» и заведением «Свободы, 4», а также продают мебель и предметы интерьера. Кроме того, структуры Тетерина зарабатывают на медиабизнесе.

Группа компаний также поддерживает развитие тенниса и спонсирует ряд соревнований.

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Теги: Минск
 
 
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Что хотят разместить в здании и были ли в Минске похожие проекты - в материале.
 
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