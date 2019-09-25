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Идеальное сочетание или лишняя опция? Чем нас удивил и расстроил УАЗ Patriot с «автоматом»

26.09.2019 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Я еду по узким и широким бакинским улицам, толкаюсь в пробках, уверенно стартую в гору и вообще не напрягаюсь. А все потому, что УАЗ наконец-то получил автоматическую трансмиссию. Это проверенный временем 6-диапазонный агрегат бельгийской компании Punch серии Powerglide, который адаптировали под Patriot. Если в двух словах: надо брать! А вот кому брать и кому лучше отказаться от покупки — расскажу ниже.


Сейчас не о том, плох Patriot или хорош — о его достоинствах и недостатках я рассказывал после большого тест-драйва. В своей нише он со всеми своими недостатками — нормальное предложение. Но с «механикой» — машина специфическая. По идее, с «автоматом» УАЗ должен заинтересовать тех, кто в сторону УАЗа даже и смотреть не думал. Получится ли?

Что за «автомат» и сколько «ходит»?


Косяков с АКП быть не должно — агрегат проверенный временем и надежный

В принципе, оснований не доверять АКП УАЗа не имеется. На заводе использовали проверенную временем «коробку» серии 6L50. Она пошла в серию в 2007 году и устанавливалась на Cadillac STS, BMW X3 (с бензиновым мотором) и массу других автомобилей. Всего же с 2007 года сделано 2 миллиона таких «автоматов». Собирают агрегат во французском Страсбурге, но гидроблок приходит из Южной Кореи, а селектор трансмиссии с тросовым механизмом — китайский. Как уверяли представители завода — это единственный элемент китайского производства.

Серия 6L50 имеет одну конструктивную особенность — раздельные корпус и так называемый колокол. Это позволило адаптировать агрегат малой кровью, подогнав под 2,7-литровый «уазовский» мотор только «колокол». Никаким механическим модификациям и вмешательствам российского завода коробка не подвергалась, и это несомненный плюс. АКП лишь откалибровали, сделав упор на комфорт, мягкость и плавность переключений.


Селектор «автомата» красивый, но короткий, к нему приходится тянуться. К тому же фиксации в позициях нечеткие, размазанные. Говорят, что этот узел доработают

Ресурс агрегата — 200 тысяч миль (более 300 тысяч км). К тому же бельгийская АКП рассчитана на крутящий момент 500 Нм и мощность 320 л.с., что с запасом перекрывает возможности «ульяновского» мотора, который выдает 150 л.с. и 235 Нм.

Завод заявляет, что менять масло в коробке не нужно на протяжении гарантийного периода, то есть в течение 3 лет или 100 тысяч км. Тем не менее, рекомендации по замене будут зависеть от условий эксплуатации. Качество масла контролируется при замене фильтра, причем о регламенте ничего не говорят.

Как он едет и что с расходом?


Для «рамника» на жестких мостах УАЗ Patriot едет неплохо, но выше 100 км/ч лучше не разгоняться

Глобальных претензий к «автомату» нет. Агрегат идеально вписался в характер УАЗ Patriot — плавные переключения, своевременные переходы что «вверх», что «вниз» в обычном режиме движения. Правда, при ускорении «в пол» коробка на пару секунд зависает, а потом разом сбрасывает две-три передачи.

В городском ритме динамики хватает. И хотя по паспортным данным разгона до сотни «автоматический» Patriot проигрывает «механике», на деле есть мало умельцев, которые смогут настолько ловко орудовать рычагом МКП и тугой педалью сцепления, чтобы обогнать машину с АКП. С «автоматом» все просто: нажал — получил.


Даже бакинские пробки не утомляют за рулем Patriot с «автоматом»

Расход топлива в городе, опять же, по данным завода, вырос — с 12,5 до 13,7 литра. А на трассе, естественно, упал благодаря шестой передаче. При скорости 100 км/ч обороты двигателя едва превышают отметку «2000». Поэтому на скорости 90 км/ч расход топлива заявлен на уровне 9,5 литра. Второй плюс повышающей передачи — тишина в салоне. Относительно «механики», конечно. Хотя и в целом уровень шумов можно признать умеренным.

На трассе единственное беспокойство вызывают обгоны. Все же 150 «сил» для более чем двухтонного автомобиля маловато. Поэтому на маневр нужно выходить, все тщательно взвесив и просчитав.

А он теперь точно внедорожник?


Точно, не сомневайтесь. На тест-драйве мы это проверили. Хотя все бездорожье прошло по абсолютно сухому грунту, так что и побуксовать толком негде было. Но замечу — «автомат» не любит перегрева, а значит и долгие пробуксовки ему не на пользу.

На крутых подъемах проявляется недостаток мощности и тяги на низах. АКП в таких режимах пасует — сначала разгоняется на первой передаче, потом включает вторую. Тяги не хватает — снова первая. Так и скачет туда-сюда. Выход — честный ручной режим. Включаю первую, газ в пол — УАЗ едет. При достижении максимальных оборотов двигатель просто повисает на ограничителе. Такой алгоритм просто необходим внедорожнику.


Честно говоря, ни «понижайка», ни даже полный привод не понадобились. Всю трассу бездорожья я проехал на заднем приводе, изредка пользуясь ручным режимом АКП. Не верьте тем, кто говорит, что настоящий внедорожник должен быть только на «механике». «Автомат» все решает. Знай себе — выбирай траекторию — Patriot прет, как танк. Подвески такие, что первым высыпается в штаны позвоночник, потом сдается машина.


Что касается бродов, то «автомат позволяет погружаться на глубину до 700 мм абсолютно без ущерба. Так что будь у нас на пути горные реки, они бы не стали преградой.

А точно будут брать?


Даже не сомневайтесь! 20% покупателей Patriot едва ли не умоляли сделать версию с АКП. С большой долей вероятности можно предположить, что именно такой и будет доля «автоматических» машин по отношению к версиям с «механикой». А может даже и больше. По словам представителей завода, на Patriot с АКП пересядут владельцы бюджетных седанов, у которых возникла необходимость в более вместительном автомобиле. Но Patriot они раньше даже не рассматривали в силу того, что не готовы были отказаться от автоматической трансмиссии.

Понятное дело, говорят заводчане, что за Уралом такая машина с «автоматом» спросом пользоваться не будет. А вот городские жители явно потянутся в салоны УАЗ. Доплата за АКП умеренная — порядка 1400 долларов в пересчете.

Получив АКП, УАЗ Patriot стал немного дружелюбнее к обычным водителям, но все еще остается автомобилем специфическим. Его двигатель хоть и получил новые опоры, но все еще колотится на холостых оборотах. Гремящий звук выхлопа никуда не делся, как и плоские и невыразительные сиденья. Но есть вариант — опционально предлагаются новые кресла с более выраженной боковой поддержкой. Неплохие, кстати.


Качество? Надежность? Стойкость к коррозии? Те, кто выбирает Patriot, знают ответы на все эти вопросы. А я снова поймал себя на мысли, что снова хочу купить УАЗ Patriot. И только с «автоматом»!

 
 
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УАЗ Patriot получил долгожданную автоматическую трансмиссию. Стало лучше или хуже? Мы проверили, как работает «автомат» во всех условиях, и сделали свои выводы.
 
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