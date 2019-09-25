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При незначительном ДТП консультируйтесь по номеру 140, а не 102

26.09.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зачастую водители, попавшие в ДТП с небольшим материальным ущербом (при котором не требуется вызов ГАИ), испытывают трудности заполнении бланка извещения при страховом случае, отмечают в Госавтоинспекции.




Нередко встречались случаи, когда участники ДТП звонили в службу "102" ГУВД Мингорисполкома с просьбой не направлять на место наряд дорожно-патрульной службы ГАИ, а оказать консультационную помощь, сообщили представители службы.

"Хотелось бы напомнить водителям, что Белорусским бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми организациями – членами бюро создан колл-центр. С 19 августа текущего года по короткому номеру 140 в круглосуточном режиме участники дорожного движения могут позвонить и получить необходимые консультации по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ, а также по другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях", - рассказали в службе "102".


Консультации операторами колл-центра 140 предоставляются бесплатно. При этом стоимость услуг мобильной связи – по тарифам мобильных операторов (СООО "Мобильные ТелеСистемы", УП "А1", ЗАО "БеСТ"), звонки для абонентов стационарной телефонной сети (РУП "Белтелеком") являются бесплатными.
 
 
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Зачастую водители, попавшие в ДТП с небольшим материальным ущербом (при котором не требуется вызов ГАИ), испытывают трудности заполнении бланка извещения при...
 
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