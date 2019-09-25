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Маршрутчик: C нами хотят поступить, как с киосками на остановках. Бизнес захватит один монополист

26.09.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель маршрутки рассказал, как нерегулярных перевозчиков выдавливают с рынка.

Маршрутчик: C нами хотят поступить, как с киосками на остановках. Бизнес захватит один монополист
auto.onliner.by
Во вторник водитель маршрутного такси компании 999, которая осуществляет пассажирские перевозки из Слуцка в Минск, сделал объявление для пассажиров: возле железнодорожного вокзала остановка запрещена, людей там высаживать не будут, пишет Салідарнасць. Кроме того, маршруткам запретили собирать пассажиров на стоянке на улице Свердлова.

В частной беседе Виктор пояснил, что на водителей маршруток составлены десятки протоколов за остановку в неположенном месте.

— За один день я получил пять протоколов — за то, что высаживал пассажиров на остановке Институт культуры.


По словам водителя, за ним и его коллегами в течение месяца вели слежку, фиксируя на фото и видео факты, когда они делали остановки на железнодорожном вокзале в Минске и на остановке Институт культуры.

Виктор полагает, что эту кампанию организовал конкурент — маршрутное такси «Флешэкспресс» — регулярный перевозчик, который работает по маршруту Слуцк-Минск.

Собеседник «Салідарнасці» полагает, что таким образом нерегулярных перевозчиков вытесняют с рынка. По его мнению, так расправляются с водителями компаний, которые не согласились работать как регулярные перевозчики.

— C нами хотят поступить, как с киосками на остановках. Бизнес захватит один монополист, — говорит водитель.

Для Виктора и его других нерегулярных перевозчиков штрафы — серьезный удар по бюджету. За первый протокол штрафуют на 5 базовых величин, за второй и последующие в течение года —10 базовых.

Водитель маршрутного такси 999 Андрей Прищепа состоит в Межрегиональной ассоциации автомобильных перевозчиков, созданной на волне протестов водителей маршруток после введения изменений в закон об автоперевозках.

В комментарии «Салідарнасці» он сказал, что не сомневается, что массовые штрафы водителям-нерегулярщикам — результат деятельности конкурирующей компании «Флешэкспресс».

— В Минске практически на каждой остановке висит знак остановка запрещена. Это ужас! — говорит Андрей.

По его словам, сотрудники ГАИ лояльно относились к тому, что маршрутчики высаживали пассажиров в Минске по маршруту следования. Но на письменные жалобы они вынуждены реагировать.

По словам Андрея, регулярный перевозчик также нарушает правила, делая остановки в неположенных местах.

— По закону каждая остановка должна быть согласована  с местными органами власти, — объясняет собеседник. — Мы обращались по этому вопросу в исполком, нас отфутболивают в «Миноблпассажиртранс», а там говорят: идите в регулярные перевозки.


Межрегиональная ассоциация автомобильных перевозчиков отправила обращения в ряд инстанций.

— Мы добиваемся того, чтобы для маршруток сделали упрощенную систему перевозок: пускай в регулярном сообщении, через вокзал, но чтобы не нужно было согласовывать время отправления и остановки.
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель маршрутки рассказал, как нерегулярных перевозчиков выдавливают с рынка.
 
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