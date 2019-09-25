Политолог: Вместо двух представителей гражданского общества пропустить в парламент три. Это уже прогресс

пишет Завтра твоей страны. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено направить в Беларусь миссию по наблюдению за ходом парламентских выборов,Завтра твоей страны.





Имеет ли смысл участие международных структур в наблюдении за очередной избирательной кампанией в Беларуси?





-- Надо же зафиксировать, как прошли выборы. Беларусь является членом ОБСЕ, она пригласила наблюдателей БДИПЧ официально. Надо фиксировать, что происходит, потому что вопрос о демократии -- это вопрос, с которым увязывается проблема отношений Беларуси с Европейским союзом, -- считает политолог Валерий Карбалевич.





-- Дает ли такое наблюдение конкретные результаты для белорусского общества?





-- Самые минимальные. Кардинальных перемен нет, но власти хоть и формально, реагируют на выводы миссии ОБСЕ. Несколько упростилась и облегчилась деятельность партий в ходе выборов, наблюдателей стали подпускать поближе. Принципиально ситуацию это не меняет, но какие-то косметические вещи есть. Лучше пусть будут наблюдатели, чем если бы их не было.





-- Насколько искренни белорусские власти в своих заявлениях последовать пожеланиям и рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ по демократизации избирательного процесса?









-- Понятно, что власти Беларуси не собираются делать выборы демократическими. Даже те предложения, которые были внесены, Лукашенко отказался реализовывать. Но некая оглядка на то, что скажет ОБСЕ, существует. Тем более что власти заинтересованы в том, чтобы был зафиксирован определенный прогресс. Программа минимум -- это констатация того, что ситуация не изменилась в худшую сторону. Это очень важно. Например, Евросоюз пока не хочет даже начинать разговор о подписании базового соглашения с Беларусью, увязывая этот вопрос с вопросом о демократии. И санкции США также увязаны с демократией, поэтому если бы миссия ОБСЕ зафиксировала, что есть прогресс в избирательной кампании по сравнению с предыдущими кампаниями, то белорусские власти были бы этим удовлетворены.





Как можно зафиксировать прогресс? Во-первых, не ухудшать слишком сильно ситуацию. Во-вторых, например, вместо двух представителей гражданского общества пропустить в парламент три. Это уже прогресс.





-- Насколько серьезно относятся на Западе к тому, что в Беларуси называется выборами?





-- В политическом истеблишменте Запада хорошо известно, как проходят белорусские выборы, и никаких иллюзий у них нет Они руководствуются теми выводами, которые делает миссия ОБСЕ. Западные посольства в Беларуси тоже достаточно хорошо осведомлены, они тоже наблюдают. А заявления председателя Центризбиркома о том, что на участки не будут допущены блогеры, свидетельствуют о том, что власти не собираются проводить свободные выборы. Все ограничения и барьеры, созданные за многие годы, сохраняются.



