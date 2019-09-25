Минск и Москва обсуждают вопрос создания единой компании по экспорту сахара

"Российская сторона предлагает создать единую экспортную компанию (для продажи избыточных объемов сахара за пределы ЕАЭС – ИФ). Пока мы обсуждаем механизмы ее работы, но скажу так: наши экспортные объемы несопоставимы с объемами российских производителей. Тамошние производители могут позволить себе отгружать сахар по минимальным ценам, нам же необходимо думать о том, как сработать хотя бы в ноль", - сказал Забелло в интервью газете "Республика".





"Вопрос в том, чтобы продажи были рентабельными", - подчеркнул он.





Забелло обратил внимание, что и Россия, и Беларусь производят существенно больше сахара, чем потребляют. "С учетом переходящих запасов на союзном рынке профицит сахара достиг почти 1 млн. И его нужно продавать", - заметил он









"Те излишки, которые на рынке есть, безусловно, на него давят, а в конце сезона и вовсе начинаются стоковые потоки. И такие выбросы лучше делать не на своем рынке, поскольку вернуть прежние цены очень сложно", - заметил он.





Говоря о перспективах экспорта сахара за пределы ЕАЭС, глава "Белгоспищепрома" констатировал, что "Украина для нас, по сути, закрыта: там действует 50%-ная ввозная пошлина". "Похожая ситуация и в Европе: для того чтобы поставлять туда сахар, необходимо заплатить пошлину в размере 421 евро за тонну – это почти в полтора раза больше, чем отпускная цена на российском рынке. Азербайджан полностью закрывает внутренние потребности", - заметил он.





"Теоретически мы с российскими партнерами могли бы экспортировать 500-600 тыс. тонн сахара в Узбекистан, но и там возобновили работу свои производители, а также действуют заградительные пошлины", - добавил Забелло.





По его мнению, один из потенциальных покупателей – Китай. "Однако для экспорта у нас должна быть квота на беспошлинный ввоз, у нас ее пока нет. Мы только приступаем к переговорам", - продолжил он.



