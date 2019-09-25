Мистика? Драгун второй год подряд забивает важнейший гол на 53-й минуте

В 2018 году в важнейшем для БАТЭ матче против минского «Динамо» Станислав Драгун забил гол на 53-й минуте, когда фанатский сектор клуба поднял огромный банер в память об Анатолии Капском.





Счет стал 1:1, и в итоге БАТЭ одержал победу.





А 25 сентября Станислав Драгун забивает гол уже в ворота брестского «Динамо» и также на 53-й минуте матча! Счет стал 1:1.









Фото http://dynamo-brest.by/





Но, в отличие от прошлогоднего матча, в Бресте борисовчанам не удалось добыть викторию, однако команда не проиграла и продолжает вести упорное преследование лидера чемпионата.





Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире «Беларусь 5» также отметил этот момент, назвав его мистическим.





— Я тоже об этом подумал в конце игры, когда посмотрел на табло. Конечно, это на самом деле уже что-то мистическое, — сказал Бага.



