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Мистика? Драгун второй год подряд забивает важнейший гол на 53-й минуте

26.09.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У болельщиков БАТЭ на «Борисов-Арене» есть традиция вставать и аплодировать на 53-й минуте матча в память об Анатолии Капском. С этим эпизодом второй год подряд происходит удивительное совпадение. Дух Капского.

В 2018 году в важнейшем для БАТЭ матче против минского «Динамо» Станислав Драгун забил гол на 53-й минуте, когда фанатский сектор клуба поднял огромный банер в память об Анатолии Капском.

Счет стал 1:1, и в итоге БАТЭ одержал победу.

А 25 сентября Станислав Драгун забивает гол уже в ворота брестского «Динамо» и также на 53-й минуте матча! Счет стал 1:1.


Фото http://dynamo-brest.by/


Но, в отличие от прошлогоднего матча, в Бресте борисовчанам не удалось добыть викторию, однако команда не проиграла и продолжает вести упорное преследование лидера чемпионата.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире «Беларусь 5» также отметил этот момент, назвав его мистическим.

— Я тоже об этом подумал в конце игры, когда посмотрел на табло. Конечно, это на самом деле уже что-то мистическое, — сказал Бага.
 
Теги: Брест
 
 
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У болельщиков БАТЭ на «Борисов-Арене» есть традиция вставать и аплодировать на 53-й минуте матча в память об Анатолии Капском. С этим эпизодом второй год подряд...
 
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