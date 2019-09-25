Три цитаты Януша Вишневского - гостя «Интеллектуального клуба» Алексиевич

gazetaby.com «Политики могут сделать народы одинокими. Я не буду показывать пальцем», цитирует

«Я не знаю, где начинается гений, а где – талант. Но знаю, что без работы ничего нельзя сделать».





«Почти все мужчины хотели бы иметь жену и любовницу. И почти все думают, что жена не знает о любовнице. Это проблема».





Что сейчас читает Вишневский









Фото Свобода





На английском: Юваля Ноа Харари. На немецком: каждый год перечитывает Ремарка. На польском: «Бонобо и атеист» Франса де Вааля. На русском – «Детство 49» Людмилы Улицкой.





Что сейчас читает Алексиевич





Роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Постоянно Федора Достоевского и Марину Цветаеву.





О продолжении «Одиночества в Сети»





Роман выйдет на белорусском языке в октябре. Так Беларусь станет третьей страной (после Польши и Украины), где состоится «премьера» продолжения знаменитого бестселлера.



