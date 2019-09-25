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СМИ: Банки по всему миру уволят 60 тысяч сотрудников

26.09.2019 07:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Deutsche Bank уволит больше всех сотрудников

В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта.
Банки по всему миру в 2019 году объявили о сокращении персонала. В целом будут уволены около 60 тысяч сотрудников, причем практически все увольнения приходятся на Европу, сообщило накануне агентство Bloomberg.

Отмечается, что сокращения обусловлены отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает финансовые организации к урезанию расходов. В частности, на прошлой неделе германский Commerzbank обнародовал планы ликвидации 4,3 тыс. позиций, углубляя реструктуризацию, начатую три года назад.


В результате число объявленных сокращений достигло 58,2 тыс., и почти 90% (свыше 52,4 тыс.) приходится на европейские банки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель составляет чуть более 500 человек, в Северной Америке – 2,77 тыс., на Ближнем Востоке и в Африке – менее 2,5 тыс. сотрудников.

В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта. Так, крупнейший германский представитель отрасли Deutsche Bank намерен уволить 18 тыс. сотрудников до конца 2022 года.

Испанский Santander объявил о сокращении свыше 5,4 тыс. рабочих мест, британские HSBC и Barclays – соответственно 4 тыс. и 3 тыс., российский Альфа-банк - 3 тыс.

При этом банки наращивают персонал в технологической сфере и комплаенсе (системе контроля бизнес-процессов в банке). Например, Commerzbank планирует добавить около 2 тыс. позиций в этих областях, пишет korrespondent.net

Напомним, затяжной кризис в Deutsche Bank продолжается с 2015 года, когда он понес рекордные убытки в 6,7 млрд евро. В 2016 году "минус" составил 1,4 млрд евро и был связан в первую очередь с высокими штрафами, наложенными на банк властями США. Потери 2017 года вызваны дополнительной налоговой нагрузкой, возникшей после реформы системы налогообложения в США.

Но по итогам 2018 года Deutsche Bank получил чистую прибыль впервые за четыре года – 341 млн евро.
 
 
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