В ЕАЭС планируется создать пятистороннюю группу по устранению препятствий во внутренней торговле

Источник материала: Ежедневник





В ЕАЭС планируется создать рабочую пятистороннюю рабочую группу, которая займется устранением препятствий во внутренней торговле.

С соответствующей инициативой выступил во время проведения форума "Евразийской неделя" в Бишкеке заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт.

«Говоря об интеграции, мы, от бизнес-сообщества, ожидаем, что будут найдены дополнительные механизмы преодоления барьеров для более оперативной реакции на те препятствия, которые возникают на пунктах пропуска и т.д. Должна быть создана пятисторонняя рабочая группа, которая имела бы соответствующие полномочия. Считаем, что очень важно на общем рынке обеспечивать защиту добросовестной конкуренции. Мы должны быть нетерпимыми к несоблюдению технических регламентов и стандартов. Вести последовательную и жёсткую борьбу с контрафактом. В этих направлениях мы готовы участвовать не просто как сторонние наблюдатели, а начинать с себя. Надеемся, что все это способно сделать интеграцию более глубокой», -заявил представитель бизнеса.

Инициатива была поддержана и официальными лицами. Как отметил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внешнеторговый оборот Союза непрерывно растет и по итогам 2018 года достиг 491 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом рост – на 200 млрд долларов.

"У нас в Кыргызстане внешнеторговый оборот вырос на 1,6 млрд долларов – для такой компактной экономики, как у нас, это очень хороший показатель. Рост есть и в других странах наших партнеров", - отметил руководитель правительства Кыргызстана. Однако, по его словам, несмотря на явные успехи, по-прежнему во взаимной торговле возникают различные барьеры, которые мешают интеграции экономик участников Союза.

Представители крупного транснационального бизнеса также поддержали идею. Как отметил, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия и Беларуси, Украины, Казахстана и стран Центральной Азии Сергей Глушков, фиксируемые экономические тренды внутри ЕАЭС наглядны.

"За последние три года рост товарооборота внутри нашего Союза в два раза превысил рост общемировой торговли. Это говорит о том, что наши производители получают гораздо больше выгод от общего регулирования, создаваемого в рамках ЕАЭС. И все же на пути развития бизнеса есть преграды. В рамках Комиссии многие вопросы решаются, но по целому ряду проблем государствам-участникам не удается сразу договориться. Негатив последних лет заключается в том, что если двум странам Союза не удается прийти к соглашению, то каждая из них начинает развитие собственных регуляторно-надзорных механизмов, из которых получается дополнительный барьер для движения товаров. Эта задача еще требует своего решения", констатировал Сергей Глушков.

Следует отметить, что решение проблемы устранения барьеров на пути взаимной торговли участников ЕАЭС является одной из основных задача проходящего в Бишкеке форума "Евразийская неделя", поэтому инициатива о создании рабочей группы в принципе была ожидаема. Теперь нужно лишь дождаться, чтобы она была поддержана всеми участниками Союза.