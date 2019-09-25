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На Северном полюсе построят первый отель
26.09.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Самый первый в мире отель в условиях холода планирует построить на Северном полюсе, сообщает
Инициирует строительство туристическое агентство Luxury Action. По мнению экспертов, это направление популярно у туристов – ежегодно его посещают около тысячи путешественников. Отель будет представлять собой несколько обогреваемых портативных капсул со стеклянными стенами и потолками, через которые можно будет наблюдать природные красоты этого края. В самой северной гостинице мира будет 10 номеров, и первых посетителей здесь рассчитывают принять уже следующей весной.
Работать отель будет не всегда - в апреле туристы смогут добраться сюда на вертолете, в летние месяцы – на яхте. В остальное время доступ будет закрыт.
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Отель будет представлять собой несколько обогреваемых портативных капсул со стеклянными стенами и потолками, через которые можно будет наблюдать природные...
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