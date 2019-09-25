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Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56

26.09.2019 08:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56
EMERCOM of Russia / www.globallookpress.com

Количество пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле достигло 56 человек, передает РИА Новости.

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56 Сон пилота. Почему летчики верят ощущениям, а не приборам?

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, одна пассажирка госпитализирована, остальные осмотрены врачами и отпущены домой.

Женщине, находящейся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи поставили предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось, что вечером в среду в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Вьетнама. По предварительным данным, у лайнера произошло задымление правой стойки шасси.

На борту самолета в момент инцидента находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

 
 
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