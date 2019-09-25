|
Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56
26.09.2019 08:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
EMERCOM of Russia /
Количество пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле достигло 56 человек, передает
По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, одна пассажирка госпитализирована, остальные осмотрены врачами и отпущены домой.
Женщине, находящейся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи поставили предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.
Ранее сообщалось, что вечером в среду в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Вьетнама. По предварительным данным, у лайнера произошло задымление правой стойки шасси.
На борту самолета в момент инцидента находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна пассажирка находится в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)