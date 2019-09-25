Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56

Количество пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле достигло 56 человек, передает РИА Новости .

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, одна пассажирка госпитализирована, остальные осмотрены врачами и отпущены домой.

Женщине, находящейся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи поставили предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось, что вечером в среду в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Вьетнама. По предварительным данным, у лайнера произошло задымление правой стойки шасси.

На борту самолета в момент инцидента находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.