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1 октября состоится заседание райисполкома по образованию участковых избирательных комиссий участков для голосования

26.09.2019 10:24 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Заседание райисполкома по образованию участковых избирательных комиссий участков для голосования

Заседание Каменецкого районного исполнительного комитета по образованию участковых избирательных комиссий участков для голосования Каменецкого района по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 состоится 1 октября 2019 г. по адресу: г.Каменец, ул.Брестская, 9, зал заседаний. Начало заседания в 9.00.

Первые заседания участковых избирательных комиссий участков для голосования Каменецкого района по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8 планируется провести 2-4 октября 2019 г.

 
 
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Заседание райисполкома по образованию участковых избирательных комиссий участков для голосования Заседание Каменецкого районного исполнительного комитета...
 
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