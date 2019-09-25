ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Атмосфера спортивного братства

26.09.2019 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Бурю восторга, океан радости и безбрежное море веселья получили ребята с ограниченными возможностями – участники III межрайонной спортландии «Быть спортивным – это модно», которая прошла 18 сентября в спортивном зале СДЮШОР «Пуща».

Атмосфера спортивного братства

На спортивной площадке состязались команды территориальных центров социального обслуживания населения Каменецкого Брестского районов, а также Московского района Бреста.

Атмосфера спортивного братства

За соблюдением правил соревнований следило компетентное и беспристрастное жюри, которое выступило спонсором данного мероприятия: председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Журавлёва и первый секретарь районного комитета общественного объединения БРСМ Марина Слуцкая. Открыла праздник и выступила с приветственным словом председатель жюри, директор Каменецкого ТЦСОН Елена Шаблинская.

Атмосфера спортивного братства

Веселую атмосферу мероприятия поддерживали ведущие Инна Зейберт, Сергей Мушиц и волонтеры СШ №2 Каменца с педагогом-организатором Ритой Подлесской.

Атмосфера спортивного братства

По сложившейся традиции участники спортландии перед началом соревнований дали торжественную клятву, в которой обязались соблюдать правила игры и честно бороться за первенство.

Атмосфера спортивного братства

Спортивная эстафета включала разнообразные задания: «Представление команды», «Нарисуй рисунок», «Бег с мячом», «Шустрый мяч», «Эрудит», «Донеси листок бумаги», «Конкурс капитанов», «Осенние забавы», «Воздушный теннис», «Летающая ступа», «Шустрый хоккеист».

Атмосфера спортивного братства

Участники соревнований продемонстрировали командную сплочённость, дружбу, взаимовыручку, проявили смекалку и находчивость. Здесь кипели настоящие спортивные страсти. Ребята соревновались за право называться самыми меткими, быстрыми и сильными. Их глаза искрились радостью и стремлением к победе. Спортсменов и зрителей порадовал яркими вокальными номерами Дмитрий Свирепа, музыкальное сопровождение к которым обеспечила Марина Абрамчук.

Атмосфера спортивного братства

Спортивные состязание закончилась победой для всех и каждого. Разве могут быть проигравшие в таком большом соревновании? Все участники были награждены дипломами и сладкими призами.

Атмосфера спортивного братства

Организатором данного мероприятия выступило отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения».

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства
Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Атмосфера спортивного братства

Варвара ГРИБ.
Фото автора.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бурю восторга, океан радости и безбрежное море веселья получили ребята с ограниченными возможностями – участники Сообщение Атмосфера спортивного братства...
 
Новости дня
Новости разные
 
О признании утратившим силу решении Несвижского районного Совета депутатов от 10 сентября 2012 г. № 112
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика