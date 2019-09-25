Атмосфера спортивного братства

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Бурю восторга, океан радости и безбрежное море веселья получили ребята с ограниченными возможностями – участники III межрайонной спортландии «Быть спортивным – это модно», которая прошла 18 сентября в спортивном зале СДЮШОР «Пуща».





На спортивной площадке состязались команды территориальных центров социального обслуживания населения Каменецкого Брестского районов, а также Московского района Бреста.





За соблюдением правил соревнований следило компетентное и беспристрастное жюри, которое выступило спонсором данного мероприятия: председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Журавлёва и первый секретарь районного комитета общественного объединения БРСМ Марина Слуцкая. Открыла праздник и выступила с приветственным словом председатель жюри, директор Каменецкого ТЦСОН Елена Шаблинская.





Веселую атмосферу мероприятия поддерживали ведущие Инна Зейберт, Сергей Мушиц и волонтеры СШ №2 Каменца с педагогом-организатором Ритой Подлесской.





По сложившейся традиции участники спортландии перед началом соревнований дали торжественную клятву, в которой обязались соблюдать правила игры и честно бороться за первенство.





Спортивная эстафета включала разнообразные задания: «Представление команды», «Нарисуй рисунок», «Бег с мячом», «Шустрый мяч», «Эрудит», «Донеси листок бумаги», «Конкурс капитанов», «Осенние забавы», «Воздушный теннис», «Летающая ступа», «Шустрый хоккеист».





Участники соревнований продемонстрировали командную сплочённость, дружбу, взаимовыручку, проявили смекалку и находчивость. Здесь кипели настоящие спортивные страсти. Ребята соревновались за право называться самыми меткими, быстрыми и сильными. Их глаза искрились радостью и стремлением к победе. Спортсменов и зрителей порадовал яркими вокальными номерами Дмитрий Свирепа, музыкальное сопровождение к которым обеспечила Марина Абрамчук.





Спортивные состязание закончилась победой для всех и каждого. Разве могут быть проигравшие в таком большом соревновании? Все участники были награждены дипломами и сладкими призами.





Организатором данного мероприятия выступило отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения».











































Варвара ГРИБ.

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