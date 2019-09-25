ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

26.09.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

АРМРЕСТЛИНГ

12-15 сентября, как сообщил Андрей Мушиц, в китайском городе Шэньчжэне состоялся открытый международный турнир по армрестлингу «D1 Armwrestling China Open 2019!».

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Участие в соревнованиях принимали представители более 30 стран: Китая, Южной Кореи, Японии, Малайзии, России, Украины, Польши, Америки, Великобритании, Германии, Казахстана, Индии, Ирана и др.

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

В весовой категории 70 кг бронзовую медаль завоевал наш земляк из Высокого Владислав Чумичев – мастер спорта Республики Беларусь, призер международных соревнований. Поздравляем!Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Искренняя благодарность – директорам ОАО «АгроНива» Виктору Бобру и ООО «Западное» Анатолию Мартысюку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (СВЯЗКИ)

19-20 сентября в Бресте прошло осеннее первенство области по легкой атлетике (связки) среди юношей и девушек 2006-2007 г. р. В нем принимали участие сборные команд Бреста, Пинска, Барановичей и 16 районов. Именно здесь спортсмены-учащиеся СДЮШОР «Пуща» определяли, кто из них быстрее, выше и сильнее.

Каждому спортсмену предстояло проявить себя в трех видах спорта, и по сумме очков определялось место в личном зачете.

Уверенную победу в связке «метание диска + бег на дистанцию 60 м + тройной прыжок с места» одержал Евгений Мирошниченко (тренер – А.Н. Ярошук);

2 место в связке «прыжок в высоту + бег на дистанцию 60 м + тройной прыжок с места» занял Иван Поляков (тренер – Д.В. Попов);

в связке «метание копья + бег на 60 м + тройной прыжок с места» 2 место – у Романа Дмитрука (тренер – А.Н. Ярошук); 3-е у Ксении Сергеевой (тренер – С.Н. Наривончик);

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Уверенное 1 место в связке «метание молота + бег на 60 м + тройной прыжок с места» заняла Софья Гомонюк (тренер – О.В. Кирилюк), а 3-е – Александр Грисевич (тренер – А.В. Кудряшов).

В итоговом зачете команда Каменецкого района заняла 2 место. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Желаем ребятам новых достижений, успеха, здоровья и легких тренировок.

РАЙОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

21 сентября прошло осеннее первенство района по легкой атлетике среди юношей и девушек в программе районной спартакиады школьников 2019/2020 учебного года.

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

По итогам соревнований среди средних школ призовые места заняли: 1-е – Каменюкская, 2-е – Беловежская, 3-е – Ряснянская. Среди базовых школ призовые места взяли: 1-е – Каленковичская, 2-е – Новоселковская, 3-е – Ходосовская.

В личном зачете лучшие результаты показали:

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

в метании копья с разбега – Алеся Язовских и Дарья Шкурдай (Каменюкская СШ);

в беге на 60 м – Шкулдыцкий Роман (Каменюкская СШ);

на 100 м – Эдуард Гречаник (Каменюкская СШ) и Мария Панько (Новицковичская СШ);

на 300 м – Александр Байдук и Давид Довжук (Волчинская СШ);

на 400 м – Артем Кастусель (Ряснянская СШ);

на 1000 м – Анна Крам (Войсковская СШ);

на 1500 м – Максим Василевский (Ряснянская СШ);

в прыжках в высоту – Дарья Гайдучик (СШ №2 Каменца);

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

в толкании ядра – Богдан Романюк (Беловежская СШ) и Екатерина Пискур (Верховичская СШ);

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

в тройном прыжке – Даниил Денисюк (Ряснянская СШ);

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

в прыжках в длину – Дмитрий Липовик (СШ №2);

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

в метании диска – Александр Грисевич (СШ №2).

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Победители и призеры были награждены дипломами.

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Подготовила Варвара ГРИБ.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АРМРЕСТЛИНГ 12-15 сентября, как сообщил Андрей Мушиц, в китайском городе Шэньчжэне состоялся открытый международный турнир Сообщение Их девиз – «Быстрее! Выше!...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уехала по «распреду» за 650 км от дома. История Светы, которая два года прожила в Мстиславле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика