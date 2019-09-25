Их девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

АРМРЕСТЛИНГ

12-15 сентября, как сообщил Андрей Мушиц, в китайском городе Шэньчжэне состоялся открытый международный турнир по армрестлингу «D1 Armwrestling China Open 2019!».





Участие в соревнованиях принимали представители более 30 стран: Китая, Южной Кореи, Японии, Малайзии, России, Украины, Польши, Америки, Великобритании, Германии, Казахстана, Индии, Ирана и др.





В весовой категории 70 кг бронзовую медаль завоевал наш земляк из Высокого Владислав Чумичев – мастер спорта Республики Беларусь, призер международных соревнований. Поздравляем!

Искренняя благодарность – директорам ОАО «АгроНива» Виктору Бобру и ООО «Западное» Анатолию Мартысюку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (СВЯЗКИ)

19-20 сентября в Бресте прошло осеннее первенство области по легкой атлетике (связки) среди юношей и девушек 2006-2007 г. р. В нем принимали участие сборные команд Бреста, Пинска, Барановичей и 16 районов. Именно здесь спортсмены-учащиеся СДЮШОР «Пуща» определяли, кто из них быстрее, выше и сильнее.

Каждому спортсмену предстояло проявить себя в трех видах спорта, и по сумме очков определялось место в личном зачете.

Уверенную победу в связке «метание диска + бег на дистанцию 60 м + тройной прыжок с места» одержал Евгений Мирошниченко (тренер – А.Н. Ярошук);

2 место в связке «прыжок в высоту + бег на дистанцию 60 м + тройной прыжок с места» занял Иван Поляков (тренер – Д.В. Попов);

в связке «метание копья + бег на 60 м + тройной прыжок с места» 2 место – у Романа Дмитрука (тренер – А.Н. Ярошук); 3-е – у Ксении Сергеевой (тренер – С.Н. Наривончик);





Уверенное 1 место в связке «метание молота + бег на 60 м + тройной прыжок с места» заняла Софья Гомонюк (тренер – О.В. Кирилюк), а 3-е – Александр Грисевич (тренер – А.В. Кудряшов).

В итоговом зачете команда Каменецкого района заняла 2 место. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.





Желаем ребятам новых достижений, успеха, здоровья и легких тренировок.

РАЙОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

21 сентября прошло осеннее первенство района по легкой атлетике среди юношей и девушек в программе районной спартакиады школьников 2019/2020 учебного года.





По итогам соревнований среди средних школ призовые места заняли: 1-е – Каменюкская, 2-е – Беловежская, 3-е – Ряснянская. Среди базовых школ призовые места взяли: 1-е – Каленковичская, 2-е – Новоселковская, 3-е – Ходосовская.

В личном зачете лучшие результаты показали:





в метании копья с разбега – Алеся Язовских и Дарья Шкурдай (Каменюкская СШ);

в беге на 60 м – Шкулдыцкий Роман (Каменюкская СШ);

на 100 м – Эдуард Гречаник (Каменюкская СШ) и Мария Панько (Новицковичская СШ);

на 300 м – Александр Байдук и Давид Довжук (Волчинская СШ);

на 400 м – Артем Кастусель (Ряснянская СШ);

на 1000 м – Анна Крам (Войсковская СШ);

на 1500 м – Максим Василевский (Ряснянская СШ);

в прыжках в высоту – Дарья Гайдучик (СШ №2 Каменца);





в толкании ядра – Богдан Романюк (Беловежская СШ) и Екатерина Пискур (Верховичская СШ);





в тройном прыжке – Даниил Денисюк (Ряснянская СШ);





в прыжках в длину – Дмитрий Липовик (СШ №2);





в метании диска – Александр Грисевич (СШ №2).





Победители и призеры были награждены дипломами.













Подготовила Варвара ГРИБ.