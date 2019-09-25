ГАИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров

Источник материала: Полесская правда



В целях минимизации негативных сезонных проявлений сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы ОВД по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, в период с 26 сентября по 2 октября 2019 года на территории Пинска и Пинского района пройдет республиканская профилактическая акция по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами организаций деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Ежегодно с наступлением осеннего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами, осуществляющими перевозки пассажиров, а также маршрутными такси.

Анализ дорожной обстановки в республике свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.

Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются:

допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля,

не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках,

нарушение режима труда и отдыха,

допуск к участию в дорожном движении неисправного автобуса, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов, используемых для перевозки пассажиров будут организованы и проведены рейдовые мероприятия сотрудников ГАИ совместно с подразделениями Транспортной инспекции по контролю за соблюдением водителями Правил автомобильных перевозок пассажиров, в том числе режимов труда и отдыха.

Уважаемые водители, помните, что перевозка пассажиров требует от вас особых навыков в управлении техникой. Ваша беспечность может стоить жизни не только Вам, но и пассажирам.

Безопасных вам дорог!