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ГАИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров
26.09.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ежегодно с наступлением осеннего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами, осуществляющими перевозки пассажиров, а также маршрутными такси.
Анализ дорожной обстановки в республике свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.
Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются:
В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов, используемых для перевозки пассажиров будут организованы и проведены рейдовые мероприятия сотрудников ГАИ совместно с подразделениями Транспортной инспекции по контролю за соблюдением водителями Правил автомобильных перевозок пассажиров, в том числе режимов труда и отдыха.
Уважаемые водители, помните, что перевозка пассажиров требует от вас особых навыков в управлении техникой. Ваша беспечность может стоить жизни не только Вам, но и пассажирам.
Безопасных вам дорог!
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