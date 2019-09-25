ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров

26.09.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ГАИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров
В целях минимизации негативных сезонных проявлений сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы ОВД по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, в период с 26 сентября по 2 октября 2019 года на территории Пинска и Пинского района пройдет республиканская профилактическая акция по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами организаций деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Ежегодно с наступлением осеннего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами, осуществляющими перевозки пассажиров, а также маршрутными такси.

Анализ дорожной обстановки в республике свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.

Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются:

  • допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля,
  • не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках,
  • нарушение режима труда и отдыха,
  • допуск к участию в дорожном движении неисправного автобуса, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов, используемых для перевозки пассажиров будут организованы и проведены рейдовые мероприятия сотрудников ГАИ совместно с подразделениями Транспортной инспекции по контролю за соблюдением водителями Правил автомобильных перевозок пассажиров, в том числе режимов труда и отдыха.

Уважаемые водители, помните, что перевозка пассажиров требует от вас особых навыков в управлении техникой. Ваша беспечность может стоить жизни не только Вам, но и пассажирам.

Безопасных вам дорог!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Завтра начальник криминальной милиции Пинского РОВД ответит на вопросы жителей района
Новости дня
Новости разные
 
В Кобрине открываются бесплатные курсы украинского языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • спортивный костюм женские модные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика