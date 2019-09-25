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Промышленность Германии рухнула рекордно за 10 лет

26.09.2019 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Промышленность Германии рухнула рекордно за 10 лет

Главный локомотив европейской экономики - Германия - сошел с рельс и на всех парах летит в рецессию.

Немецкая промышленность, пережившая летом обвальное сокращение выпуска (на 5,4% в августе), в сентябре сделала еще один шаг к полноценному экономическому спаду.

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРГ, который рассчитывает IHS Markit, по итогам минувшего месяца упал еще на 2,4 пункта - до отметки 41,4.   Индикатор, который помимо объемов производства учитывает количество заказов и занятость, вернулся к уровням, который не фиксировались в течение последних 123 месяцев - с глобального финансового кризиса 2009 года, пишет finanz.ru.

Данные «просто ужасные», констатирует главный экономист Markit Фил Смит: топ-менеджеры промпредприятий жалуются на устойчивое снижение спроса. Объемы новых заказов на немецкую продукцию в сентябре оказались минимальными за десятилетие, а приток инвестиций в открытие нового бизнеса - самым низким с 2012 года.

В рецессию скатился немецкий автопром, на который давят ужесточение норм вредных выбросов, торговые войны и резкое падение глобального спроса:  по прогнозу Центра Автоисследований ФРГ (CAR) в 2019 году продажи автомобилей в мире упадут на 4 млн единиц, что сделает его худшим для индустрии с кризиса 10-летней давности.

Это бьет по немецкому экспорту, вынуждая экономику полагаться на собственные ресурсы, которые также постепенно истощаются: сектор услуг, завязанный на внутренний спрос и остававшийся последним локомотивом роста, в сентябре впервые за пять лет столкнулся с сокращением заказов, отмечает Markit.

Индекс деловой активности в услугах хотя и снизился c 54,8 до 52,5 пункта, остался выше «водораздела» на отметке 50, отделяющей рост от сжатия. Сводный PMI по экономике Германии пробил эту черту и оказался в зоне рецессии впервые с 2013 года - 49,1 пункта (минимум за 83 месяца).

«Во втором квартале ВВП Германии сократился относительно первого; сегодняшние данные практически гарантируют, что третий квартал экономика также завершит в минусе, что будет означать техническую рецессию по определению», - говорит аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

«Похоже, что недомогание промышленности из-за проблем в мировой торговле и вокруг Brexit начало распространяться и на другие сектора», - добавляет он.

Сдвинуть экономику с мертвой точки могли бы бюджетные стимулы, но правительство ФРГ одержимо идеей профицита, констатирует экономист ING Карстен Бржески: в бюджет-2020 заложили всего 900 млн евро дополнительных инвестиций без какого-либо увеличения вплоть до 2023 года.

Впрочем, добавляет Бржески, идею стимулирования сбрасывать со счетов рано: на прошлой неделе стало известно, что правительство Германии рассматривает план по борьбе с изменением климата на 40 млрд евро. Он будет включать расширение субсидий для электромобилей, инвестиции в экологичное жилищное строительство и железные дороги.

«Зеленые стимулы не смогут остановить скатывание Германию в зону рецессию, но могут стать важной вехой в поиске новой экономической модели», - говорит Бржески.

 
 
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Главный локомотив европейской экономики - Германия - сошел с рельс и на всех парах летит в рецессию.
 
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