Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти

Саудовская Аравия почти восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства, передает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Такое заявление генсек ОПЕК сделал на XII евразийском форуме KAZENERGY.

По словам Баркиндо, Саудовская Аравия практически полностью восстановила основную массу добычи нефти. Он добавил, что страна уже приступила к выполнению капитального ремонта пострадавших предприятий.

Баркиндо подчеркнул, что безопасность поставок нефти на мировой рынок остается главным приоритетом, и добавил, что теперь можно выдохнуть спокойно, потому что этот несчастный случай позади.

Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты уменьшила добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки или более чем в два раза от нормы.

23 сентября источник, знакомый с ситуацией, рассказал , что в Саудовской Аравии возобновят добычу нефти на прежнем уровне в начале следующей недели. До этого стало известно о том, что Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти.

Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. После этого страна уменьшила добычу более чем в два раза. Ответственность за удар взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые заявили, что королевство должно прекратить свою агрессию против Йемена. США обвинили в атаках на саудовские нефтяные объекты Иран. В Тегеране опровергли эти обвинения.