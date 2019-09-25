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Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти
26.09.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Саудовская Аравия почти восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства, передает
Такое заявление генсек ОПЕК сделал на XII евразийском форуме KAZENERGY.
По словам Баркиндо, Саудовская Аравия практически полностью восстановила основную массу добычи нефти. Он добавил, что страна уже приступила к выполнению капитального ремонта пострадавших предприятий.
Баркиндо подчеркнул, что безопасность поставок нефти на мировой рынок остается главным приоритетом, и добавил, что теперь можно выдохнуть спокойно, потому что этот несчастный случай позади.
Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты уменьшила добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки или более чем в два раза от нормы.
23 сентября источник, знакомый с ситуацией,
Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотники
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Страна сократила добычу более чем в два раза после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Saudi...
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