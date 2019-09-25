Геолог раскрыл загадку расположения древнего города инков

Источник материала: Tut.by

Мачу-Пикчу — древний город инков, который находится на территории современного Перу. Поселение обнаружили около ста лет назад высоко в горах. Как там удалось возвести город, до сих пор понятно не до конца. Объяснение феномена предложил геолог из Бразилии, пишет Science Alert.



Фото: wikipedia

Ученый по имени Руальдо Менегат (Rualdo Menegat) представил доклад на конференции американского геологического общества (GSA). В своем исследовании геолог проанализировал данные со спутников, а также полевых наблюдений, и составил карту разломов и трещин горной породы в этой местности. Оказалось, что самый крупный разлом в районе в длину достигает 175 километров.

Руальдо также заметил: большинство трещин простираются с северо-запада на юго-восток или с юго-запада на северо-восток. Таким образом, они перекрещиваются буквой Х в районе Мачу-Пикчу, в котором ключевые постройки — здания, улицы и даже лестницы — ориентированы вдоль этих трещин.



Фото: Rualdo Menegat

Создатели древнего города, по предположению геолога, намеренно использовали эту особенность рельефа — расколотые в нужных направлениях скалы и камни значительно облегчали строительство. К тому же, так было проще конструировать систему водоотвода во время сильных дождей. «Мачу-Пикчу ясно показывает нам, что цивилизация инков была империей разрушенных скал», — добавил Руальдо.