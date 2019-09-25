ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геолог раскрыл загадку расположения древнего города инков

26.09.2019 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мачу-Пикчу — древний город инков, который находится на территории современного Перу. Поселение обнаружили около ста лет назад высоко в горах. Как там удалось возвести город, до сих пор понятно не до конца. Объяснение феномена предложил геолог из Бразилии, пишет Science Alert.


Фото: wikipedia

Ученый по имени Руальдо Менегат (Rualdo Menegat) представил доклад на конференции американского геологического общества (GSA). В своем исследовании геолог проанализировал данные со спутников, а также полевых наблюдений, и составил карту разломов и трещин горной породы в этой местности. Оказалось, что самый крупный разлом в районе в длину достигает 175 километров.

Руальдо также заметил: большинство трещин простираются с северо-запада на юго-восток или с юго-запада на северо-восток. Таким образом, они перекрещиваются буквой Х в районе Мачу-Пикчу, в котором ключевые постройки — здания, улицы и даже лестницы — ориентированы вдоль этих трещин.


Фото: Rualdo Menegat

Создатели древнего города, по предположению геолога, намеренно использовали эту особенность рельефа — расколотые в нужных направлениях скалы и камни значительно облегчали строительство. К тому же, так было проще конструировать систему водоотвода во время сильных дождей. «Мачу-Пикчу ясно показывает нам, что цивилизация инков была империей разрушенных скал», — добавил Руальдо.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мачу-Пикчу - древний город инков, который находится на территории современного Перу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полицейский из Калифорнии прервал погоню за подозреваемым. Чтобы зарядить свою Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика