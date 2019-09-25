|
Геолог раскрыл загадку расположения древнего города инков
Источник материала: Tut.by
Мачу-Пикчу — древний город инков, который находится на территории современного Перу. Поселение обнаружили около ста лет назад высоко в горах. Как там удалось возвести город, до сих пор понятно не до конца. Объяснение феномена предложил геолог из Бразилии,
Ученый по имени Руальдо Менегат (Rualdo Menegat) представил доклад на конференции американского геологического общества (GSA). В своем исследовании геолог проанализировал данные со спутников, а также полевых наблюдений, и составил карту разломов и трещин горной породы в этой местности. Оказалось, что самый крупный разлом в районе в длину достигает 175 километров.
Руальдо также заметил: большинство трещин простираются с северо-запада на юго-восток или с юго-запада на северо-восток. Таким образом, они перекрещиваются буквой Х в районе Мачу-Пикчу, в котором ключевые постройки — здания, улицы и даже лестницы — ориентированы вдоль этих трещин.
Создатели древнего города, по предположению геолога, намеренно использовали эту особенность рельефа — расколотые в нужных направлениях скалы и камни значительно облегчали строительство. К тому же, так было проще конструировать систему водоотвода во время сильных дождей. «Мачу-Пикчу ясно показывает нам, что цивилизация инков была империей разрушенных скал», — добавил Руальдо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мачу-Пикчу - древний город инков, который находится на территории современного Перу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)