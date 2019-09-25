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На перекрёстке у 58-го магазина столкнулись скутер и Ауди
26.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Около 11:45 на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Ауди. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
— Скутер в хлам, у Ауди небольшие повреждения - помято правое крыло, разбито зеркало, похоже, что вытек антрифриз, — сообщили пользователи автоканала «Без тормозов в Слуцке» в Zello.
На место прибыла машина реанимации. По предварительной информации, водитель скутера серьёзно не пострадал. Движение затруднено.
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Около 11:45 на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Ауди. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
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