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На перекрёстке у 58-го магазина столкнулись скутер и Ауди

26.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На перекрёстке у 58-го магазина столкнулись скутер и Ауди

    Фотографии очевидцев

Около 11:45 на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Ауди. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

— Скутер в хлам, у Ауди небольшие повреждения - помято правое крыло, разбито зеркало, похоже, что вытек антрифриз, — сообщили пользователи автоканала «Без тормозов в Слуцке» в Zello.

На место прибыла машина реанимации. По предварительной информации, водитель скутера серьёзно не пострадал. Движение затруднено.

На перекрёстке у 58-го магазина столкнулись скутер и Ауди


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Около 11:45 на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Ауди. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
 
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