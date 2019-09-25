Onliner: Предприниматель из Слуцка вложил в ремонт ветхого здания 45,5 тысячи рублей, а его продали другому за 36 тысяч

Источник материала: Слуцк Город





«Представьте, вы договорились с хозяином сделать ремонт в съемной квартире, чтобы потом ее купить, а тот ее продал другому», — описывают свою ситуацию предприниматель Олег Нарывский. С его слов, он потратил 45,5 тысячи рублей на ремонт обветшалой бывшей солдатской столовой в Слуцке, хотел там разводить форель, а «развели» в итоге его.

Правда, по версии местных властей, все было не совсем так. Onliner.by приводит позицию обеих сторон.

Версия предпринимателя

Олег Нарывский вместе со своей женой Татьяной учредили фермерское хозяйство «АкватанПлюс» и еще в далеком июне 2015 года попросили у Слуцкого исполкома выделить им участок для строительства небольшого завода. Там они планировали выращивать форель и африканского сома в специальных бассейнах — установках замкнутого водоснабжения. Изучив бизнес-план предпринимателей, чиновники предложили другой вариант — бывшую солдатскую столовую площадью 810 кв. м на улице Гагарина.

— Мы в свою очередь попросили продать нам этот объект за одну базовую величину или передать его безвозмездно для реализации нашего инвестиционного проекта, — вспоминает Олег. — Такая возможность предусмотрена в указе президента №294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». В исполкоме ответили, что могут только сдать в аренду. Выбора нам не оставили, пришлось соглашаться. На тот момент здание находилось в аварийном состоянии, необходимо было ремонтировать стены, полы, потолки, менять кровлю, прокладывать трубы теплосети и водоснабжения, менять электропроводку. В октябре 2015-го получили согласие ЖКХ (столовая находится в их хозяйственном ведении. —Прим. Onliner) на реконструкцию здания, но без последующей компенсации затрат на проведение данных работ. Мы все равно провели капитальный ремонт кровли, восстановили инженерные сети, утеплили здание — все за свои средства. В общей сложности потратили около 45,5 тысячи рублей.

В подтверждение своих слов Олег показывает акты выполненных работ и добавляет, что все сделали работники его фермерского хозяйства.





Завершив реконструкцию, фермер повторно обратился не только в райисполком, но и в Миноблисполком с просьбой продать ему этот объект.

— Здание после ремонта возросло в цене, мне его предложили купить за 180 тысяч рублей, хотя еще в январе 2016-го его оценивали в 160 тысяч. При этом даже не собирались возвращать затраты на ремонт. По сути, я должен был заплатить дважды. Естественно, от такого предложения отказался, — говорит предприниматель.

Бывшую солдатскую столовую выставляли на аукцион пять раз, постепенно понижая начальную цену. Но даже когда строение предлагали за 50 тысяч рублей, желающих его приобрести не нашлось. Олег стал выжидать, зная, что в итоге здание выставят на продажу за одну базовую величину. Он был уверен — никому, кроме него, старенькая столовая не нужна. И действительно, позавчера, 24 сентября, состоялся аукцион по продаже здания на улице Гагарина с начальной ценой лота в 25,5 рубля. Вот только на торги пришли еще три бизнесмена. Стоимость в итоге выросла до 36 498 рублей. За эту сумму бывшую столовую купил другой предприниматель, планирующий производить в Слуцке комбикорм. Арендатор попытался сразу после аукциона наладить контакт с новым собственником столовой, однако, по словам Олега, тот даже не стал его слушать.

— Понимаю, что вряд ли смогу вернуть вложенные в ремонт деньги — с юридической точки зрения тут сложно что-либо будет доказать. Но с моральной — я не могу понять, как можно было продать за 36 тысяч здание другому человеку, когда я в него вложил 45 тысяч? — подытожил шокированный происходящим фермер.





Версия местных властей

По данным Комитета государственного имущества Миноблисполкома, с 2015 года вся столовая действительно была сдана в аренду «АкватанПлюс». Договор разрешал проводить ремонтные работы, но «без компенсации затрат за счет арендной платы и без последующего возмещения затрат на проведение данных работ». В том же 2015 году ЖКХ письменно предупредило об этом предпринимателя, когда он обратился за разрешением.

В Слуцком райисполкоме уточнили, что с мая 2017 года «АкватанПлюс» арендует не всю столовую, а только ее малую часть (18,2 кв. м), оставшиеся никем не используемые почти 800 кв. м необходимо было вовлечь в оборот, то есть найти хозяина. Однако перед тем, как выставлять здание на аукцион, с фермером оговаривали и другие варианты сотрудничества.

— Только в 2018 году мы пять раз предлагали фермерскому хозяйству «АкватанПлюс» в безвозмездное пользование здание солдатской столовой на улице Гагарина с условием обязательного создания рабочих мест, — отмечает заместитель председателя по экономике Слуцкого райисполкома Жанна Руцкая, подкрепляя свои словам фотографиями одного из писем, направленных предпринимателю. — Но так как фермер не мог определиться со способом приобретения солдатской столовой, ее решили выставить на продажу, тем более была заинтересованность у других предпринимателей, что и показали результаты позавчерашнего аукциона. До того как выставить объект за базовую, было проведено 10 аукционов, в том числе и с понижением цены на 80%.

— Чтобы подобные ситуации не повторялись, предпринимателям стоит заранее оговаривать и прописывать все условия в договоре аренды, — советует председатель Комитета государственного имущества Миноблисполкома Антонина Полякова. — То есть Олегу Анатольевичу необходимо было еще на этапе переписки с местным исполкомом оговорить, к примеру, что он готов сделать ремонт при условии возмещения затрат на выполнение данного вида работ. Также не стоило отказываться от предложения местных властей по безвозмездной передаче здания в пользование, фермер получил бы впоследствии право на первоочередное приобретение здания в рассрочку по рыночной стоимости.



