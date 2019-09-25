О важных правилах безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

25 сентября в рамках акции «Молодежь за безопасность» начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско встретился в территориальном центре социального обслуживания с гражданами преклонного возраста.

В своей беседе Максим Валерьевич рассказал, по каким причинам происходят пожары, дал советы и рекомендации, как избежать возгорания, а также, как действовать в случае его возникновения.

Напомнил также присутствующим о необходимости установки в жилых домах автономных пожарных извещателей, посоветовал установить на свои мобильные телефоны приложение МЧС «Помощь рядом», где можно найти ответы, как вести себя в нештатных ситуациях и не допускать их.

Самым актуальным вопросом на повестке отметил подготовку к отопительному сезону, а также разжигание костров. Наступила осень, а это значит, что все примутся наводить порядки на своих приусадебных участках. И чтобы уборка не обернулась трагедией необходимо четко выполнять требования и не подвергать себя опасности.

Первое – это конечно расстояние от строений 10 м., постоянный контроль за своим очагом, первичные средства ну и конечно безветренная погода.

Всем без исключения были вручены памятки на противопожарную тематику, которые в нужную минуту напомнят необходимые правила.











