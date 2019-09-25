Белнефтехим не будет пересматривать стратегию изменения цен на бензин

Источник материала: Виртуальный Брест

В концерне настаивают, что не увеличивают стоимость автомобильного топлива, а изменяю согласно волатильности рынка нефти. На стоимость топлива оказывает влияние целый ряд факторов, сказал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент Sputnik.





фото - сентябрь 2018г.

Отвечая на вопрос об изменении подходов при определении стоимости топлива представитель концерна заверил, что они меняться не будут.

"Мы определили это как нашу стратегию, она долгосрочная. Управление и понимание того, как мы будем двигаться в направлении изменения цен", - отметил он.

По его словам, факторы, которые оказывают влияние - это колебание цен на сырье, налоговая составляющая и курсы валют.





Сизов уклонился от ответа на вопрос, будет ли дорожать топливо поэтапно каждую неделю на одну копейку.

"Я бы такого обещания не давал. Мы постоянно мониторим ситуацию и, если есть изменение какого-то фактора, соответственно проводим изменения (цены на топливо - Sputnik)", - пояснил он.

"Речь не идет об увеличении цены. Мы нацелены на изменения и фактор работы летом этого года показал, что когда позволяла конъюнктура, мы в том числе, шли на понижение", - подчеркнул зампредседателя концерна.





Напомним, в последний раз топливо прибавило в цене традиционную копейку 22 сентября. Это стало 21 изменением стоимости бензина и дизеля с начала года.