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Лукашенко вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси объявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Но при условии, что на это будет согласие сторон. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Лукашенко вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс

— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — сказал Лукашенко. — Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия.

Президент Беларуси также вспомнил бывшего президента Украины Петра Порошенко. По его словам, он часто упрекал его в том, что в Украине идет война, а тот ничего не делает.

— Но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским]. Но вы должно знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что Донбасс, «а это 20% ВВП страны», должен вернуться в Украину. Он подчеркнул, что «Украина должна быть единой и неделимой».

— И самое главное — целостность и единство Украины, вот так я бы охарактеризовал. Но это такая огромная тема, что надо, во-первых, не только серьезно подготовиться (мне, прежде всего, но и вам), структурировать ответ на эту проблему — что сегодня важно, что завтра. Какая ситуация там, как действовать. Но отвечая на этот вопрос: я не должен настолько глубоко влазить, чтобы не зацепить там интересы России, интересы Америки или еще кто там участвует, а главное, Украины, властей и украинского народа, — сказал Лукашенко.

Не в первый раз

Президент Беларуси не в первый раз предлагает свою помощь в урегулировании конфликта на востоке Украины. Еще в 2014 году он заявил, что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны. После этого он внес предложение о контроле Беларусью российско-украинской границы, однако его предложения не нашли поддержки, в частности, у Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента Украины.

Также он предлагал рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине.

 
 
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