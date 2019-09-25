Источник материала: Виртуальный Брест

25 сентября текущего года Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Брест.





В ходе своего визита в областной центр Иван Носкевич провел личный прием граждан в СП ОАО «Брестгазоаппарат».





Во время приема Председатель Следственного комитета ответил на вопросы граждан, входящие в компетенцию ведомства. Заданные вопросы касались как расследуемых уголовных дел и принятых по ним решений, так и отдельных жизненных ситуаций граждан. По результатам приема Иваном Носкевичем поставлена задача изучить одно из уголовных дел, решение по которому стало предметом приема, в центральном аппарате ведомства.





Кроме того, Иван Носкевич ознакомился с образцами продукции, выпускаемой предприятием и их техническими характеристиками.









После этого Председатель Следственного комитета провел совещание с руководством УСК по Брестской области и Брестского межрайонного отдела Следственного комитета, на котором были озвучены приоритетные направления деятельности.

«В настоящее время нам необходимо пересмотреть практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При отсутствии веских оснований для ее применения необходимо использовать альтернативные меры пресечения, в том числе залог» – отметил глава следственного ведомства.

Кроме того, Иван Носкевич заслушал доклады о ходе расследования наиболее резонансных уголовных дел.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк