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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Брест
26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 сентября текущего года Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Брест.
В ходе своего визита в областной центр Иван Носкевич провел личный прием граждан в СП ОАО «Брестгазоаппарат».
Во время приема Председатель Следственного комитета ответил на вопросы граждан, входящие в компетенцию ведомства. Заданные вопросы касались как расследуемых уголовных дел и принятых по ним решений, так и отдельных жизненных ситуаций граждан. По результатам приема Иваном Носкевичем поставлена задача изучить одно из уголовных дел, решение по которому стало предметом приема, в центральном аппарате ведомства.
Кроме того, Иван Носкевич ознакомился с образцами продукции, выпускаемой предприятием и их техническими характеристиками.
После этого Председатель Следственного комитета провел совещание с руководством УСК по Брестской области и Брестского межрайонного отдела Следственного комитета, на котором были озвучены приоритетные направления деятельности.
«В настоящее время нам необходимо пересмотреть практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При отсутствии веских оснований для ее применения необходимо использовать альтернативные меры пресечения, в том числе залог» – отметил глава следственного ведомства.
Кроме того, Иван Носкевич заслушал доклады о ходе расследования наиболее резонансных уголовных дел.
Официальный представитель УСК по
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25 сентября текущего года Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Брест. В ходе своего визита в областной центр...
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