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Взял 100 рублей – отдашь 5 тысяч: история одного суда с фирмой микрозаймов
26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Организация подала в суд на должника только спустя четыре года, когда проценты по небольшому займу начали в 49 раз превышать размер долга. Гродненская фирма микрозаймов четыре года не тревожила забывчивого мужчину, который взял у них небольшую сумму "быстрых денег" и перестал платить по кредиту.
Когда же сумма процентов в 49 раз превысила размер займа, организация обратилась в суд. В дело пришлось вмешаться
100 рублей или 5 тысяч
Эта история началась летом 2014 года, когда житель Гродно взял в одной из микрофинансовых организаций города небольшую сумму и в тот же год перестал платить по кредиту. Фирма четыре года не тревожила забывчивого должника. Когда же сумма процентов по долгу стала в 49 раз превышать сумму кредита, подала на него в суд.
"Фирма-кредитор обратилась с иском в суд и просила взыскать с ответчика 100 рублей займа, проценты за пользование займом в сумме 20 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4880 рублей, оплаченную госпошлину в размере 250 рублей, а всего – 5250 рублей", – сообщила служба информации
Кредитор ждал, а проценты росли
Заочным решением суда Октябрьского района Гродно исковые требования фирмы-кредитора были удовлетворены в полном объеме. Забывчивый должник мог заплатить предъявленную сумму, если бы в дело не вмешалась
Выяснилось, что ответчик перестал платить по кредиту в июле 2014 года, а в суд фирма-кредитор обратилась лишь спустя четыре года. Все это время проценты по займу росли с космической скоростью.
Долг уменьшили в пять раз
Более того, ответчика ненадлежащим образом известили о месте и времени рассмотрения дела и лишили его возможности просить суд уменьшить сумму процентов из-за их явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства по договору.
При новом рассмотрении дела в пользу микрофинансовой организации взыскали общую задолженность по договору займа в размере 1000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 25 рублей, а всего – 1025 рублей. Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.
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Организация подала в суд на должника только спустя четыре года, когда проценты по небольшому займу начали в 49 раз превышать размер долга. Гродненская фирма...
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