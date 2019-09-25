ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взял 100 рублей – отдашь 5 тысяч: история одного суда с фирмой микрозаймов

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Организация подала в суд на должника только спустя четыре года, когда проценты по небольшому займу начали в 49 раз превышать размер долга. Гродненская фирма микрозаймов четыре года не тревожила забывчивого мужчину, который взял у них небольшую сумму "быстрых денег" и перестал платить по кредиту.

Взял 100 рублей – отдашь 5 тысяч: история одного суда с фирмой микрозаймов

Когда же сумма процентов в 49 раз превысила размер займа, организация обратилась в суд. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Взял 100 рублей – отдашь 5 тысяч: история одного суда с фирмой микрозаймов

100 рублей или 5 тысяч

Эта история началась летом 2014 года, когда житель Гродно взял в одной из микрофинансовых организаций города небольшую сумму и в тот же год перестал платить по кредиту. Фирма четыре года не тревожила забывчивого должника. Когда же сумма процентов по долгу стала в 49 раз превышать сумму кредита, подала на него в суд.

"Фирма-кредитор обратилась с иском в суд и просила взыскать с ответчика 100 рублей займа, проценты за пользование займом в сумме 20 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4880 рублей, оплаченную госпошлину в размере 250 рублей, а всего – 5250 рублей", – сообщила служба информации прокуратуры Гродненской области.

Кредитор ждал, а проценты росли

Заочным решением суда Октябрьского района Гродно исковые требования фирмы-кредитора были удовлетворены в полном объеме. Забывчивый должник мог заплатить предъявленную сумму, если бы в дело не вмешалась прокуратура Гродненской области, которая рассматривала данное дело в порядке надзора.

Выяснилось, что ответчик перестал платить по кредиту в июле 2014 года, а в суд фирма-кредитор обратилась лишь спустя четыре года. Все это время проценты по займу росли с космической скоростью.

Долг уменьшили в пять раз

Более того, ответчика ненадлежащим образом известили о месте и времени рассмотрения дела и лишили его возможности просить суд уменьшить сумму процентов из-за их явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства по договору. Прокуратура Гродненской области опротестовала судебное решение. В итоге дело было отправлено на повторное рассмотрение.

При новом рассмотрении дела в пользу микрофинансовой организации взыскали общую задолженность по договору займа в размере 1000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 25 рублей, а всего – 1025 рублей. Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Организация подала в суд на должника только спустя четыре года, когда проценты по небольшому займу начали в 49 раз превышать размер долга. Гродненская фирма...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 сентября - Единый день информирования для учащихся VIII–XI классов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика