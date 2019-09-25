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БрГТУ возобновит подготовку специалистов по управлению недвижимостью

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский государственный технический университет в 2020/2021 учебном году возобновит набор на специальность "Экспертиза и управление недвижимостью", сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Винник.

БрГТУ возобновит подготовку специалистов по управлению недвижимостью

На строительном факультете вновь начнут подготовку кадров по этой специальности в связи с их востребованностью на рынке труда. Для поступления абитуриентам необходимо сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. После четырех лет обучения выпускникам будет присвоена квалификация "инженер - специалист по недвижимости". Дипломированные специалисты смогут работать в организациях, занимающихся оценкой недвижимости.

Более подробную информацию об этой и других специальностях, новшествах в учебном процессе абитуриентам расскажут 5 октября во время дня открытых дверей. Всех желающих приглашают прийти к 10.00 в главный корпус БрГТУ. Каждый из факультетов презентует себя на отдельной площадке. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с научно-техническими разработками студентов, заглянуть в учебные лаборатории. Будут организованы фотозона и зона развлечений с различными конкурсами и викторинами.

"Во время дня открытых дверей абитуриенты из первых уст узнают о преимуществах обучения в нашем университете. Это хорошая возможность пообщаться с деканами факультетов и преподавателями, задать интересующие вопросы, - отметила Наталья Винник. - На осенних каникулах устроим акцию "Студент на один день". Школьники могут прийти в БрГТУ 2, 4, 5 и 6 ноября, чтобы окунуться в студенческую атмосферу и поучаствовать в учебном процессе". Первую такую акцию вуз провел в мае, учащимся школ Бреста она пришлась по душе.

В Брестском государственном техническом университете ведется обучение по 29 специальностям на шести факультетах технического и экономического профиля. Студентами вуза являются около 7 тыс. человек, более 1,3 тыс. из них - первокурсники.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Брестский государственный технический университет в 2020/2021 учебном году возобновит набор на специальность "Экспертиза и управление недвижимостью", сообщила...
 
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