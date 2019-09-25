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В Брестской области повторно зацвели каштаны

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в сентябре зацвели каштаны. Нетипичное для осени поведение деревьев отмечено в Бресте, Барановичах, Каменецком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области повторно зацвели каштаны

В частности, каштаны зацвели в Беловежской пуще. На это повлияли погодные аномалии: апрель выдался засушливым, июнь - жарким. Из-за таких условий сократились фазы цветения и плодоношения растений. Некоторые отреагировали на теплый сентябрь, и у них началась фаза повторной вегетации и цветения.

В научном отделе национального парка пояснили, что такие "ошибки" природы не проходят для растения бесследно, поскольку они ослабляют дерево перед входом в период покоя. В результате они чаще подвергаются воздействию заболеваний и вредителей, а их цветение в следующем году может быть не таким ярким и пышным.

Заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик отметил, что повторное цветение растений для юго-западного региона в последние годы стало почти регулярным явлением. Засушливая погода весной приводит к затормаживанию развития цветочных бутонов. В августе-сентябре продолжительность светового дня становится примерно такой же, как и в мае, повышается влажность - и почки просыпаются. Кроме каштанов, в Брестской области в этом году заметили повторное цветение свидины, рябины, груши, малины, ежевики, лесной земляники.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области в сентябре зацвели каштаны. Нетипичное для осени поведение деревьев отмечено в Бресте, Барановичах, Каменецком районе, сообщает...
 
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