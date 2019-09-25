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После вчерашнего футбольного матча поздно вечером на Машерова была огромная "пробка"

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Причина - в дурацком и обидном ДТП. В результате одна из полос оказалась занята, и автомобили ехали ну очень медленно.

После вчерашнего футбольного матча поздно вечером на Машерова была огромная "пробка"

"Пробка" растянулась почти до Интуриста, хорошо хоть некоторые догадались объехать по Набережной.

После вчерашнего футбольного матча поздно вечером на Машерова была огромная "пробка"

После вчерашнего футбольного матча поздно вечером на Машерова была огромная "пробка"

 
 
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  Причина - в дурацком и обидном ДТП. В результате одна из полос оказалась занята, и автомобили ехали ну очень медленно. "Пробка" растянулась почти до Интуриста,...
 
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