Источник материала: Виртуальный Брест

Причина - в дурацком и обидном ДТП. В результате одна из полос оказалась занята, и автомобили ехали ну очень медленно.





"Пробка" растянулась почти до Интуриста, хорошо хоть некоторые догадались объехать по Набережной.







