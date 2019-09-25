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После вчерашнего футбольного матча поздно вечером на Машерова была огромная "пробка"
26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Причина - в дурацком и обидном ДТП. В результате одна из полос оказалась занята, и автомобили ехали ну очень медленно.
"Пробка" растянулась почти до Интуриста, хорошо хоть некоторые догадались объехать по Набережной.
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