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«Теперь все в стране знают, что самый начищенный шлем у Нойока». Тренер БАТЭ — о боевой ничье в Бресте

26.09.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На пресс-конференции после матча брестского «Динамо» против БАТЭ главные тренеры команд поделились впечатлениями от противостояния, которое закончилось со счетом 1:1, а Алексей Бага даже немного пошутил.

«Теперь все в стране знают, что самый начищенный шлем у Нойока». Тренер БАТЭ — о боевой ничье в Бресте

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Хочется отметить очень отрадный факт: содержание футбола соответствовало тому, что происходило вокруг. Считаю, что праздник удался, если говорить общими фразами. Если футбольными, то хотели выиграть и мы, и хозяева. Как есть, так есть. Очень отрадно было участвовать во всем этом действии с бровки, с тренерского мостика. Отрадный факт, что в Беларуси есть такие футбольные вечера.

По игре. Из раздевалки не вышли и пропустили. Миша (Гордейчук — Прим. SPORT.TUT.BY) забил свой классический мяч. Хорошо среагировали на пропущенный гол. Практически сразу сравняли. Концовка была обоюдоострой. Могли как пропустить, так и забить. Напряжение держало до последней минуты. Собираемся потихонечку и едем домой.

— Филипенко вышел после долгого перерыва. Как пришли к этому решению? Как вам его игра?

— Единственный нюанс, что после травмы он даже товарищеской игры не провел. За состояние его суставов и насчет физических кондиций сомнений не было вообще. Плюс его громадный опыт. Весь этот антураж, весь этот накал он проходил. И в сборной, и в России, и в Испании. Хотя там мог побольше принимать участие в играх.

На 100 процентов был в нем уверен. Слава Богу, сустав не подвел, и Егор провел качественный матч. Единственное, по его игровому тонусу был вопрос. Не играли никакой спарринг, потому что сборники наигрались уже. Была дилемма, играть или нет.

— Гордейчук праздновал гол в ворота БАТЭ. Вас это задело?

— Нет, ни в коем случае. Он сделал свою работу, порадовался. Разделил эту радость с болельщиками.

— Эта ничья — обидная или у вас нет никакого разочарования?

— Разочарование есть всегда, когда ты не выигрываешь. Как сложилось, так сложилось. Впереди еще достаточная дистанция. В розыгрыше еще 24 очка. С сегодняшней минуты начинаем готовиться к «Неману». Играем и работаем дальше. Где бы ты ни играл, если не выиграл, то обидно. Значит, что-то где-то сделал не так.

— Что с Яблонским?

— Пищевое отравление. Вчера по приезду в этот теплый и гостепреимный город не вышел на завтрак. Ничего больше не могу сказать. 40 человек вышло, а он не вышел.

— Кто сейчас главный фаворит в борьбе за чемпионство?

— Абсолютно любая команда может обыграть любую другую. Вы же видите, что творится. Очень тяжело даются очки. Фаворита не назову. Это будет некорректно к другим командам. Да и петь дифирамбы в свою сторону, раз мы не идем на первом месте, не стоит.

— Практика последнего времени — БАТЭ для начала нужно пропустить, чтобы разозлиться. Чем это можно объяснить?

— Очень много внутри об этом говорим и со стороны слышим. Честно, пока трудно что-то сказать.

— При подготовке к матчу, какими слабыми местами Бреста вы хотели воспользоваться?

— Естественно, знали про ситуацию с дисквалификациями и травмами. Но выбор у Лички был, шикарная группа атаки. Пытались учесть все моменты при подготовке. В принципе, появление Павловца слева нами не прогнозировалось, но как вариант мы держали в уме. Знали, что он качественно играет в обороне. Старались качественно подготовиться к игре. Ехали к лидеру чемпионата, играющей команде, которая много забивает.

— Вас удивила игра «Динамо»?

— Нет, не удивила. «Динамо» хорошо играет впереди, большими силами, с эмоциями.

— Вымокли сегодня? Личка утеплился, а вы нет.

— Европа. У них два комплекта вещей, у меня один. Зато гладить не надо. Мокрое повесил и высохнет.

— Соответствовал ли матч по накалу, как на европейской арене?

— Да. Мои окна выходили на стадион. За два часа до начала слышал музыку. Хотел посмотреть «Охоту и рыбалку», но не дали. Если отбросить шутки в сторону, то это было отлично. И по накалу, и по тому, что творилось до игры. Когда народ дышит футболом — это супер.

Конечно, когда пошли негативные кричалки про БАТЭ — это не красит, потому что на трибунах детей много. Плюс граница недалеко, поляки могут маты услышать. А так — фантастика. Теперь все в стране знают, что самый начищенный шлем у Нойока.

Марцел Личка: «„Динамо“ — фаворит в борьбе за чемпионство. Все в наших руках»

— Сегодня для нас результат 1:1 — это плюс. БАТЭ показал свой уровень на поле. Команда умеет играть такие матчи, где нужен опыт. Для нас такая встреча — тоже большой опыт. Такие игры помогают нам расти. Забили первые. Думал, нам это поможет. Но БАТЭ продолжил играть в своем стиле и быстро отыгрался. Сегодня можем быть довольны результатом.

«Теперь все в стране знают, что самый начищенный шлем у Нойока». Тренер БАТЭ — о боевой ничье в Бресте

Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Левым защитником играл Павловец. Почему он? Какие вообще были варианты на эту позицию?

— Других вариантов не было. Витус — красная, Юзепчук — четыре желтых, Быков повредил руку.

— На замене одни игроки атаки. Беда с защитниками?

— Мы атакуем. Так получилось, Кацикас уже тренируется, но не готов играть. Нам сложно из-за этого, но «Динамо» каждую неделю показывает характер. С «Энергетиком-БГУ» вышли с двумя защитниками. Нойок играл в центре защиты, Юзепчук — справа. Только Кики и Витус были защитниками. Нужно работать и бегать. Футбол — это борьба.

— Кто сейчас главный фаворит в борьбе за чемпионство?

— Мы. Все в наших руках. Не знал результат матча «Городея» — «Шахтер». 0:0 для нас хорошо. Наше счастье в наших руках. Надо набирать очки. Осталось восемь игр, 24 очка в розыгрыше. Каждый плохой шаг может стать фатальным. Три команды претендуют на чемпионства. Еще и «Шахтер» считаю претендентом.

— Милевский на протяжении почти всего матча был незаметен. Почему держали его на поле и часто ли появлялось желание снять Артема?

— Вы все знаете, что для меня Миля — это игрок, который 85 минут стоит впереди, но оформит две передачи и сделает результат. Сложно сказать. Можно было сделать замену.

Я ему всегда говорю: «Играй как хочешь, только всегда обостряй. У тебя свобода на поле. Есть еще в поле девять игроков, которые работают хорошо и помогают. Хотя сегодня Милевский хорошо бегал и создавал моменты для команды. Здесь в Беларуси нет таких игроков, как он, десяток. Только у нас.

— За пять минут до окончания матча у вас был жесткий разговор с резервным судьей. Чем вы были недовольны?

— Не понял, почему судьи сразу свистят и не дают продолжить атаку. Кисляк потом что-то тоже высказал и получил желтую карточку.

— Какое настроение было в раздевалке?

— Тихо было. Все знают, что могло быть и хуже. Но когда забиваешь первый, хочется победить.

— БАТЭ доминировал вторую половину первого тайма и на протяжении большей части второго тайма — «Динамо» умышленно играло от обороны или соперник вынудил?

— БАТЭ выиграл середину поля. Был отрезок 10−15 минут, когда БАТЭ держал мяч и у нас не получалось удерживать мяч на чужой половине. Приходилось много бегать назад.

— Вы были готовы, что ничья не худший вариант?

— Не разговаривали об этом никогда. Играли, как обычно. Хотели забивать и показывать уровень нашей команды. Было более 10 тысяч болельщиков, хотели, чтобы они остались довольны.

— Где ваша команда выглядела лучше, в первом туре или сегодня?

— В первом круге выглядели сильней. В Борисове играли лучше.

— Почему поздно вышел Савицкий?

— Вчера Савицкий из-за проблем с животом не тренировался. Сегодня утром сказал, что чувствует себя лучше. Гордейчук в первом тайме мог играть лучше, а первым касанием во втором тайме забил гол. Верю всегда в тех игроков, которые на поле. Можешь играть плохо 60 минут, а за оставшиеся 20−30 минут сделаешь игру для команды. Поэтому держал на поле Нехайчика и Гордейчука долго. Был уверен в них.

— Перерыв в следующем туре, это плюс или минус для «Динамо»?

— Победа, три очка. Хотя, лучше бы мы играли. Ритм игровой — это лучше. Сейчас будет перерыв 10 дней.

 
Теги: Брест
 
 
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