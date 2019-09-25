Дженнифер Лоуренс призналась, какие подарки хочет на свадьбу, но фанаты ей не верят

Источник материала: Tut.by

Американская актриса Дженнифер Лоуренс решила выйти замуж за своего парня, арт-дилера Кука Марони. Звезда опубликовала список того, чтобы хотела получить на свадьбу, и оставила фанатов в замешательстве, пишет Daily Mail.





Лоуренс опубликовала на сайте Amazon свой wedding registry. Это практика, когда человек составляет список подарков, которые хотел бы получить на свадьбу, на каком-то из сайтов, где эти же подарки можно купить.

— Для всех, кому нужно немного вдохновения, я подумал, что было бы интересно сотрудничать с Amazon, чтобы поделиться несколькими из моих любимых пунктов списка желаний в реестре. Это так просто, и вы можете найти все, что вам нужно, все в одном месте, — написала Лоуренс.

29-летняя актриса хотела бы получить гравитационное одеяло за 248 долларов, буфет с 4 предметами за 374 доллара, нож для резки мраморного сыра за 16 долларов, Apple AirPods за 160 долларов, маску для глаз за 360 долларов и т.д. Кроме того звезде срочно надо WiFi-удлинитель, терка, скалка, прибор для макаронных изделий, лампочки и множество других вещей.

Для обычных людей wedding registry — это возможность избавиться от ненужных подарков. Но пользователи считают, что звезда с многомиллионным состоянием подписала с Amazon хороший контракт.

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