Вэн Peugeot Boxer переделали в полноприводный кемпер, который может перевозить каноэ и велосипед

Источник материала: Tut.by

Компания Peugeot на грядущей выставке автодомов и автомобилей для отдыха, которая пройдет в парижском пригороде Ле-Бурже с 28 сентября по 6 октября, покажет концептуальный кемпер Boxer 4×4.





В основе автодома, приспособленного для вылазок на бездорожье — стандартный вэн Boxer L3. Boxer 4×4 Concept получил защитный пластиковый обвес, внедорожные шины BFGoodrich, а дорожный просвет по сравнению с исходником увеличен на 30 мм спереди и на 50 мм сзади. Также кемпер получил трансмиссию фирмы Dangel, которая вот уже не одно десятилетие оборудует автомобили концерна PSA полным приводом.





Об особенностях полноприводной трансмиссии шоу-кара в Peugeot пока не обмолвились — по всей видимости, речь идет о вискомуфте подключения задних колес. За движение Boxer 4×4 Concept отвечает дизель BlueHDi, развивающий 165 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 6-ступенчатой «механикой».





В интерьере, в отделке которого используются переработанный пластик и алькантара — мини-кухня, обеденная зона с раскладным столиком, спальные места на троих человек и душевая кабина. На крыше концепта имеются специальные крепления для деревянного каноэ, а сзади имеется устройство для перевозки горного велосипеда.





О перспективе запуска такого полноприводного автодома на базе Boxer пока ничего не сообщается.