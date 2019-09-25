Не дорожным единым: топ-5 странных налогов, которые могли бы появиться в Беларуси

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Налог на выезд из страны

6 лет назад президент возмутился объемами «серой торговли» на западных границах Республики. Как раз в это время на погранпереходах сложилась конфликтная ситуация между «челноками» и таможенниками. Президент говорил о том, что «бедная» Беларусь вывозит $3 миллиарда в Евросоюз в обмен на товары, которые производят в РБ.

Была идея назначить пошлину на выезд за рубеж.