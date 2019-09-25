ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не дорожным единым: топ-5 странных налогов, которые могли бы появиться в Беларуси

26.09.2019 13:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Не дорожным единым: топ-5 странных налогов, которые могли бы появиться в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Налог на выезд из страны

6 лет назад президент возмутился объемами «серой торговли» на западных границах Республики. Как раз в это время на погранпереходах сложилась конфликтная ситуация между «челноками» и таможенниками. Президент говорил о том, что «бедная» Беларусь вывозит $3 миллиарда в Евросоюз в обмен на товары, которые производят в РБ.

Была идея назначить пошлину на выезд за рубеж.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by рассказывает, какие еще налоги могли бы порадовать граждан Беларуси в качестве перенятия мирового опыта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей и глава МИД Литвы обсудили энергетику и перезахоронение участников восстания 1863 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика