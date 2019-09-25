|
Не дорожным единым: топ-5 странных налогов, которые могли бы появиться в Беларуси
Источник материала: Myfin
Налог на выезд из страны
6 лет назад президент возмутился объемами «серой торговли» на западных границах Республики. Как раз в это время на погранпереходах сложилась конфликтная ситуация между «челноками» и таможенниками. Президент говорил о том, что «бедная» Беларусь вывозит $3 миллиарда в Евросоюз в обмен на товары, которые производят в РБ.
Была идея назначить пошлину на выезд за рубеж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by рассказывает, какие еще налоги могли бы порадовать граждан Беларуси в качестве перенятия мирового опыта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)