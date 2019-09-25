Антонио Бандерос и Билли Айлиш белорусского розлива. Посмотрите на фото наших звезд в Gradient!

Источник материала: Tut.by

Если ваши знакомые выкладывают странные скриншоты экранов смартфона, где им подбирают фото звезды, похожее на них, то это приложение Gradient. Пока в соцсетях не прошел хайп по нему, проверили: а на каких знаменитостей похожи знаменитости? Учитывая, что приложение часто предлагает безумные варианты, это должно быть весело. Так и получилось!

1. Рэпер Макс Корж и его сексуальные двойники

Первые же варианты, которые ему предложил Gradient, сразили нас. Мало кому выдает сразу двух секс-символов Голливуда!









2. Музыканты Олег ЛСП и Тима Белорусских aka белорусские The Beatles

Все-таки приложение умеет веселиться. Вероятно, Олегу и Тимофею стоит подумать о «фите»: по крайней мере, у их двойников вместе получалась отличная музыка.









3. Музыкант Сергей Михалок и политика

Нет-нет, мы сейчас не про то, что песня «Воины света» стала неофициальным гимном Майдана. Приложение знает что-то другое? Но, черт, ведь реально есть сходство!





4. Такая разная певица Рита Дакота

Сначала Gradient сказал, что певица похожа на британскую актрису Келли Райлли (возможно, вы помните ее из сериала «Настоящий детектив»).





Но это слишком скучно, а вот результат со второго дубля нас удивил.





5. Певица Катя IOWA как символ времени

Если вы любите Билли Айлиш, но не верите, что когда-то попадете на ее концерт, предлагаем сходить на IOWA. Ну, а что? Правда, и белорусская группа выступлений пока не планирует.





6. Спортивный комик Слава Комиссаренко

Сколько мы ни бились, Gradient упорно считает, что комик напоминает спортсменов.









7. Комик Ваня Усович, который удивляет

Второй белорусский комик, которого мы «забросили» в приложение, удивил. Интересно, думал ли он когда-нибудь о таком сходстве?





8. Рэпер Бакей из прошлого

У Бакея такая же «болезнь», как и у Славы Комиссаренко: приложение упорно моделирует похожие фото в одном направлении. Только если у комика это были спортсмены, то у рэпера — влиятельные люди прошлых веков. Причем из разных сфер: политика и наука. Хм…









9. Повзрослевший блогер Влад Бумага

Что ж, нам кажется, что все-таки общее у белорусского блогера и американского актера есть. И это — армия фанаток, которые неустанно следят за их творчеством. Дело даже не во внешности!





10. Актриса Александра Бортич и ее неожиданное амплуа

Александра, простите нас! Но, вероятно, роли футболиста «Ювентуса» у вас еще не было.





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