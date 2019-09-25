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Посмотрите, как на самом деле выглядит черная дыра
Источник материала: Tut.by
В апреле Национальный научный фонд (NSF) при правительстве США
Визуализация показывает процесс появления черной дыры, в которой падающее вещество собирается в тонкую горячую структуру — аккреционный диск. Огромная гравитация объекта искажает свет, излучаемый областями диска, и создает деформированный вид.
При взгляде сбоку диск выглядит ярче с левой стороны. Ресурс AstroNews
Один из авторов проекта по визуализации, Джереми Шитман, отметил: «Именно такие симуляции помогают лучше понять, о чем говорил Эйнштейн, когда утверждал, что гравитация искажает ткань пространства и времени».
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Визуализация показывает процесс появления черной дыры, в которой падающее вещество собирается в тонкую горячую структуру - аккреционный диск.
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