Посмотрите, как на самом деле выглядит черная дыра

Источник материала: Tut.by

В апреле Национальный научный фонд (NSF) при правительстве США опубликовал первое в мире настоящее изображение черной дыры. Впрочем, фото оказалось нечетким. В NASA решили это исправить и показали реалистичную визуализацию космического объекта. Об этом сообщает ресурс slashgear.com.





Визуализация показывает процесс появления черной дыры, в которой падающее вещество собирается в тонкую горячую структуру — аккреционный диск. Огромная гравитация объекта искажает свет, излучаемый областями диска, и создает деформированный вид.

При взгляде сбоку диск выглядит ярче с левой стороны. Ресурс AstroNews пишет : это происходит из-за того, что «светящийся газ на левой стороне диска движется к нам так быстро, что эффекты относительности Эйнштейна придают ему яркость. С правой стороны происходит обратное, когда удаляющийся от нас газ становится немного тусклее. Эта асимметрия исчезает, когда мы видим, что диск находится точно лицом к нам».

Один из авторов проекта по визуализации, Джереми Шитман, отметил: «Именно такие симуляции помогают лучше понять, о чем говорил Эйнштейн, когда утверждал, что гравитация искажает ткань пространства и времени».