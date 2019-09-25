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Лукашенко не раз приказывал не строить в Минске высотки. А что мы имеем в итоге?

26.09.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не раз Минске">говорил, что в Минске не нужно строить высотки. Но статистика говорит о том, что сильно это ничего не меняет. Например, почти половина многоквартирных домов, построенных в столице в первом полугодии 2019 года, — выше 16 этажей. Об этом сообщается в отчете Национального кадастрового агентства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За 1 полугодие 2019 года в эксплуатацию было введено ввели 14 домов. Больше половины из них (57%) — выше 16 этажей. И вещь это вполне объяснимая.


— С каждым годом территорий для строительства новых многоквартирных домов в столице становится все меньше, а желающих приобрести жилье все больше, поэтому новые дома строятся более высокой этажности. В 1 полугодии 2019 года больше всего ввелось в эксплуатацию домов этажностью 16−20 этажей. Данная тенденция прослеживалась в 2016—2018 годах, — говорится в отчете Национального кадастрового агентства.

Более того, топ-5 самых больших по площади домов имеют высоту более 16 этажей, а самый крупный — и вовсе 25-этажный.


Корни же этой тенденции лежат в том, что Минску запретили развиваться вширь и его развитие вверх — единственно возможный путь. И снос хрущевок ради строительства высоток, возможно, лишь вопрос времени.

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Теги: Минск
 
 
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