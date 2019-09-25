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Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем

26.09.2019 13:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем Встреча Лукашенко с представителями украинских СМИ проходит в Минске

Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - заверил белорусский лидер.

Говоря о нынешних отношениях с Владимиром Зеленским, Президент Беларуси отметил, что пока они в личном плане еще не сформированы: "Я не могу сказать, что у нас существуют не то что камни, а даже песок в наших взаимоотношениях. В личном практически нет никаких взаимоотношений. Мы просто не ухудшаем то, что есть. У нас пока нет личных отношений".

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
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Александр Лукашенко подчеркнул, что если и со стороны собеседника почувствует честность и искренность, то между ними сложатся хорошие отношения, и никто не сможет этого нарушить.

"Он (Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА) на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - добавил глава государства.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по...
 
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