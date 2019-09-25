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Без квалификации и физических нагрузок. Где искать работу пенсионеру?

26.09.2019 13:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без квалификации и физических нагрузок. Где искать работу пенсионеру?
www.globallookpress.com

Отметим, в основном это профессии, не требующие квалификации и исключающие значительные физнагрузки. Работа без стрессов и переработок, в спокойном темпе.

Вахтер

Сторож, вахтер, консьерж. Как правило, это работа без возрастного ограничения - сторожем может быть человек любого возраста, если речь идет о том, чтобы нажать тревожную кнопку в случае ЧП, записать входящих и выходящих, выдать ключи, передать письмо. Стоит обращать внимание на график: часто требуется именно ночной сторож.

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Домработница

Если работа на дому стыдливо называется «помощница по хозяйству» или «клинер», то в официальные структуры, фирмы, магазины, кафе требуется именно уборщица. Что, по сути, одно и то же. Хотя многое зависит от квалификации. Женщина на пенсии может устроиться и постоянной домработницей, и горничной, и кухаркой. Уборщица в офисе, например, при одноразовой уборке в день и двух выходных может заработать от 300 руб., помощница по хозяйству (в зависимости от списка обязанностей) - до 1000 руб., уборщица в клининговой компании - до 1300 руб.

Курьер

Для этой работы требуется собственное авто, курьеру, как правило, приходится много ходить пешком и перемещаться в общественном транспорте.

Гардеробщица

На эту должность обычно приглашают женщин. Но и мужчина может попытаться устроиться на такую работу. В том, чтобы обменивать верхнюю одежду посетителей на номерки, нет ничего сложного. Работа не требует физических нагрузок, специальных знаний - тоже.

Без квалификации и физических нагрузок. Где искать работу пенсионеру?
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Водитель

Это одна из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров без специальных знаний. Но для такой подработки в большинстве случаев нужно иметь личный автомобиль в хорошем состоянии, а также солидный водительский стаж.

Охранник

Эта работа подойдет для крепких, активных пенсионеров-мужчин. Как правило, если на такую должность берут пожилого человека, то ему достаточно просто следить за камерами видеонаблюдения, но надо быть готовым к тому, что в некоторых случаях придется выставить кого-то за дверь.

Администратор

Администраторы регулярно требуются в самые различные заведения - от магазинов, спортивных клубов, школ танцев и развивающих курсов до гостиниц и медицинских центров. Эта профессия может неплохо оплачиваться, но потребуются организаторские способности, стрессоустойчивость и активность. Проще найти работу администратором в той сфере, где человек уже трудился до пенсии.

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Санитарка

Работа низкооплачиваемая: от 300 руб. Посменная. Но благородная. Часто на эти вакансии идут те, кто когда-то мечтал работать в медицине, помогать людям, но по разным причинам мечта не сбылась. Без любви к людям на такой работе не выдержать.

Продавец

Если речь идет о небольшом магазинчике или киоске, то такая работа под силу даже очень пожилому человеку. Плата в небольших магазинах - 300-500 руб. Основные требования: порядочность, доброжелательность.

Мойщица посуды

В среднем работа оценивается в 300-500 руб. Здесь многое зависит от того, в каких условиях придется работать. Если это вечно пустующий ресторан или маленькое кафе в небойком месте, то работа посильная. Если же популярное заведение общепита, то лучше соотнести свои силы и возможности с требованиями работодателя.

Без квалификации и физических нагрузок. Где искать работу пенсионеру?
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Сантехник

Сантехники, электрики требуются везде и постоянно. Плата - от 700 руб. Если есть навык, то без работы вы никогда не останетесь.

 
Теги: Минск
 
 
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«АиФ» рассмотрел вакансии с пометкой «можно пенсионер» и выделил несколько специальностей, по которым пожилому человеку можно трудоустроиться.
 
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