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«За день собрали». Минчанин построил дом всего за 43 тысячи рублей - и вот как он выглядит

26.09.2019 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой минчанин Валерий построил дом в деревне под Минском всего за три недели и 43 тысячи рублей. Многие скажут, что это невозможно, но мы съездили к новоселу в гости и убедились, что все так и есть. Смотрите, как выглядит его загородное жилье.



Подобные строения вы наверняка видели на строительных выставках — одноэтажные, небольшие по площади, с простой отделкой внутри и снаружи. Интерес к ним неподдельный — производители рекламируют их как быстро возводимое, бюджетное, всесезонное жилье. Вопросов к ним много: а что в стенах и полах, не будет ли в нем холодно зимой, нужно ли монтировать дополнительно инженерные коммуникации?


Дом Валерия стоит на краю деревни, напротив поле и лес. Участок большой — 25 соток. Строение занимает совсем небольшой кусок земли у дороги. Вся остальная территория еще неосвоенная, но в перспективе здесь еще появится пруд, хозпостройки и беседка.


Фасад отделан фрезерованной под кирпич цементно-стружечной плитой (ЦСП) с покраской

— Началось с того, что у меня появилась мечта — свой небольшой дом за Минском, ближе к природе, — рассказывает Валерий. — Но ввязываться в серьезное строительство не очень-то хотелось — на это нужно время и деньги. Деревянный, каркасный, блочный — это все не быстро. Я искал такой вариант, когда приезжаешь на участок, а там уже все готово. Как ни странно, такой дом я нашел на строительной выставке этой весной. Посмотрел, как это выглядит в готовом виде и понял, что это то, что мне нужно. Правда, участка у меня еще не было.

Подходящий участок на 25 соток Валерий нашел в небольшой деревне в 50 километрах от МКАД. В мае купил его на аукционе за 7,5 тысяч долларов и сразу заказал домокомплект.


Кухня-гостиная

Спальня

Комплектацию выбрал почти такую же, как и в выставочном доме. Отказался лишь от крытой террасы вдоль фасада и отделки фрезерованной фанерой в гостиной и спальне. Все остальное — разводка проводки и розетки, плитка в ванной, окна, двери и даже ламинат на полу входили в комплект.


Санузел

— Я отказался от фанеры в спальне и гостиной, захотел другую отделку. Производитель поставил стены с зашивкой ЦСП (цементно-стужечными плитами). Отдельно их обшил гипсокартоном и оклеил обоями под покраску. Честно говоря, заводская отделка обошлась бы дешевле.



Электрощиток в прихожей

С момента подписания договора прошло три недели и мне сообщили что дом готов. Вопрос с фундаментом закрыла фирма-производитель — ее бригада завинтила 16 свай. Они обошлись примерно в 1200 рублей. Эту сумму включили с общую стоимость.

А вот на сборке дома я не был — просто не успел. Мне позвонили, сказали, что завтра приедут машины с домокомплектом, собирать будут (то есть дом не целиком доставляется, а в разобранном виде). Когда я после обеда приехал, все уже было сделано, мне только фотоотчет на память скинули.


Винтовой фундамент

Остальное было делом техники — соединили внутренние трубы канализации с септиком, подключили водопровод от скважины, электрический бойлер, подсоединили вводной кабель к щитку. Раковину, унитаз и смесители Валерий покупал сам, сантехники их сразу же установили.


Монтаж дома на фундамент. Фото: m-dom.by

Фото: m-dom.by

Фото: m-dom.by

Фото: m-dom.by

Если говорить о конструкции дома, то в ее основе лежит каркасно-щитовая технология. Толщина утеплителя в стенах и полах — 150 мм каменной ваты. В перегородках — слой звукоизоляции. От проникновения в каркас грызунов и насекомых спасает сплошная обшивка оцинкованными металлическими листами. С двух сторон каркас закрыт цементно-стружечной плитой (ЦСП). Крыша собирается из кровельных сэндвич-панелей (с двух сторон металл, внутри — 150 мм пенополистирола).

Чего в этом доме нет, так это отопления. Сейчас температуру +18 поддерживает один программируемый электроконвектор. Пока нет морозов, он справляется, но это временное решение — Валерий планирует установить воздушный тепловой насос.

Переселяться в собственный дом он планирует в ближайшее время — осталось лишь смонтировать кухню и натяжной потолок в ванной.

— Весь дом мне обошелся в 43 тысячи рублей. По стоимости и по срокам строительства дом меня все устроило. Каким дом будет в эксплуатации? Поживем — увидим.

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Герой статьи построил дом всего за три недели. Ему он обошелся в 43 тысячи рублей.
 
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