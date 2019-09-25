Вредно ли долго терпеть, когда хочется в туалет

Источник материала: Tut.by

Мы все попадали в такую ситуацию. Нужно срочно закончить работу. Фильм в кинотеатре оказался длиннее, чем мы думали. Или, в конце концов, слишком удобно устроились на диване. Каким бы не был сценарий, суть одна: что-то мешает пойти в туалет «по-маленькому», хотя этого действительно хочется. Huffpost попытался ответить на вопрос: вредно ли терпеть до последнего?



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Резон задаться таким вопросом есть: в интернете полно утверждений о том, что такое поведение может привести к инфекции мочевыводящих путей или даже камням в почках. Но по словам уролога Дэвида Гинcберга из университета Южной Калифорнии, ничего такого не случится.

— Этот вопрос никто не исследовал. Да и как вы себе это представляете: запереть людей в комнате на полтора года, поить кофе и заставлять терпеть — а потом сравнить их состояние здоровья с теми, кто ходил в туалет, когда следует?

Остается ориентироваться на личный опыт каждого из нас: если не вводить такое поведение в привычку, все нормально. Гинсберг отмечает, что у пациентов с другими медицинскими проблемами: травмами спинного мозга или рассеянным склерозом — может быть более высокий риск при удержании мочи, но и он связан лишь с ухудшением работы мочевого пузыря в очень долгосрочной перспективе.

— В теории, если вы постоянно долго терпите, то через многие годы мочевой пузырь будет работать хуже и опустошить его станет сложнее.

Чтобы было понятнее, Гинсберг прибегает к следующей метафоре: представьте, что мочевой пузырь — как пара спортивных штанов. Мышцы мочевого пузыря при мочеиспускании сокращаются. Но если спортивные штаны натягивать слишком долго, сокращаться — то есть возвращаться в нормальную форму — они начнут хуже.

На этом же примере можно объяснить риск инфекции мочевыводящий путей. От простой задержки мочеиспускания ничего не случится, однако если мочевой пузырь растянут («как пара старых спортивных штанов») и опорожнить до конца его сложно, тогда могут возникнуть проблемы с инфекциями. Опять же, только в теории.

— А в реальности большинство людей, которые не могут опустошить мочевой пузырь полностью, не страдают ни от каких проблем и инфекций, — подытоживает уролог.