В Европе запретили группу опасных лекарств. Минздрав Беларуси пока думает

Источник материала: KYKY

В Европе запретили лекарства, признанные опасными для здоровья. Из аптек всех европейских стран изымают медикаменты, которые содержат вещество ранитидина гидрохлорид. Как узнало издание Office Life, Минздрав Беларуси пока не принял по этому поводу однозначного решения.

Оказалось, ранитидина гидрохлорид включает в себя примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина. По информации ru.delfi.lt, эти компоненты способны вызывать рак. За комментарием журналисты обратились в Минздрав: пресс-секретарь Юлия Бородун пояснила, что сейчас ведомство как раз изучает, есть ли на рынке лекарства с конкретной дозировкой канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина:

«Как только выясним, примем решение — изымать или нет. Вообще, в неделю изымается до десяти различных лекарств из продажи, поэтому непонятен интерес СМИ именно к ранитидину. Это может быть пример обычной «войны производителей».

«Мы обратили внимание на предупреждение немецкого регулятора о канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина — и открыли собственное расследование. Оказалось, что эта субстанция не используется для производства готовых лекарственных форм в Беларуси. На фармацевтическом рынке Беларуси единственный производитель («Полфарма», поставляющая «Ранигаст») приостановил поставки до выяснения, есть ли у них в препаратах эта примесь и в каких дозах. Поэтому пока никто ранититидин не изымает», — заключили в Минздраве.