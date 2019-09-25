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В Европе запретили группу опасных лекарств. Минздрав Беларуси пока думает
Источник материала: KYKY>
В Европе запретили лекарства, признанные опасными для здоровья. Из аптек всех европейских стран изымают медикаменты, которые содержат вещество ранитидина гидрохлорид. Как
Оказалось, ранитидина гидрохлорид
«Как только выясним, примем решение — изымать или нет. Вообще, в неделю изымается до десяти различных лекарств из продажи, поэтому непонятен интерес СМИ именно к ранитидину. Это может быть пример обычной «войны производителей».
«Мы обратили внимание на предупреждение немецкого регулятора о канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина — и открыли собственное расследование. Оказалось, что эта субстанция не используется для производства готовых лекарственных форм в Беларуси. На фармацевтическом рынке Беларуси единственный производитель («Полфарма», поставляющая «Ранигаст») приостановил поставки до выяснения, есть ли у них в препаратах эта примесь и в каких дозах. Поэтому пока никто ранититидин не изымает», — заключили в Минздраве.
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В Европе запретили лекарства, признанные опасными для здоровья. Из аптек всех европейских стран изымают медикаменты, которые содержат вещество ранитидина...
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