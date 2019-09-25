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Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Источник материала: KYKY>
Умер бывший президент Франции Жак Ширак,
«[Ширак] Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — приводит агентство Франс Пресс слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару. По
Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год. До этого он 18 лет работал мэром Парижа, его на два срока оставляли премьер-министром страны. Когда Ширак ушел с должности президента. Он стал членом Конституционного совета Франции и занимался гуманитарной деятельностью.
В биографии Жака есть кое-что неоднозначное: например, в 2011 году его признали виновным злоупотреблении положением и растрате государственных средств в 1990-1995 годах. Шираку дали два года условно и назначили штраф — одно евро.
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает AFP. Ему было 86 лет. «[Ширак] Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — приводит агентство Франс Пресс...
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