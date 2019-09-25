ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 2 миллионов долларов США в качестве иностранной безвозмездной помощи поступили в Могилевскую область за 7 месяцев текущего года

26.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Более 2 миллионов долларов США в качестве иностранной безвозмездной помощи поступили в Могилевскую область за 7 месяцев текущего годаБолее 2 миллионов долларов США в качестве иностранной безвозмездной помощи поступили в Могилевскую область за 7 месяцев текущего года. Об этом на состоявшемся заседании Координационного совета общественных объединений и политических партий Могилевской области сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Вероника Демидова.

По ее словам, из озвученной суммы более одного миллиона долларов в виде денег и товаров получили 22 общественные организации региона и 935 тысяч долларов – госорганизации, в том числе строительные в рамках реализуемого проекта Китайской Народной Республикой по строительству жилья для малообеспеченных жителей Могилевской области. Среди общественных организаций наиболее активно работу по данному направлению ведут ОО «Бобруйское городское еврейское благотворительное объединение «Рахамим», благотворительное объединение «Благо», христианская благотворительная общественная организация «Табея», ОО «Красный крест» и др. Есть в регионе и практика получения безвозмездной помощи на отдельные проекты. Она успешно опробована в Хотимском, Славгородском, Бобруйском, Кричевском, Шкловском, Быховском районах.

Вместе с тем, ресурс получения поддержки от зарубежных доноров в регионе используется не достаточно активно. И как отметила Вероника Демидова, прежде всего, потому что не всем общественным организациям известен механизм подачи заявки и ее подготовки. «А использовать такую возможность необходимо – за вами организации и люди, которым такая помощь нужна», – обратилась она к аудитории. Вероника Демидова предложила изучить варианты получения иностранной безвозмездной помощи, посетив курсы данной тематики, которые проводит Могилевский государственный областной институт развития образования. Готовы поделиться опытом и организации, которые имеют многолетние контакты с различными зарубежными фондами.

mogilevnews.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 2 миллионов долларов США в качестве иностранной безвозмездной помощи поступили в Могилевскую область за 7 месяцев текущего года. Об
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы делаем право доступным для всех. Филиалам Национального центра правовой информации – 20 лет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика