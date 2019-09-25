Источник материала: Маяк Преднепровья

Более 2 миллионов долларов США в качестве иностранной безвозмездной помощи поступили в Могилевскую область за 7 месяцев текущего года. Об этом на состоявшемся заседании Координационного совета общественных объединений и политических партий Могилевской области сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Вероника Демидова.

По ее словам, из озвученной суммы более одного миллиона долларов в виде денег и товаров получили 22 общественные организации региона и 935 тысяч долларов – госорганизации, в том числе строительные в рамках реализуемого проекта Китайской Народной Республикой по строительству жилья для малообеспеченных жителей Могилевской области. Среди общественных организаций наиболее активно работу по данному направлению ведут ОО «Бобруйское городское еврейское благотворительное объединение «Рахамим», благотворительное объединение «Благо», христианская благотворительная общественная организация «Табея», ОО «Красный крест» и др. Есть в регионе и практика получения безвозмездной помощи на отдельные проекты. Она успешно опробована в Хотимском, Славгородском, Бобруйском, Кричевском, Шкловском, Быховском районах.

Вместе с тем, ресурс получения поддержки от зарубежных доноров в регионе используется не достаточно активно. И как отметила Вероника Демидова, прежде всего, потому что не всем общественным организациям известен механизм подачи заявки и ее подготовки. «А использовать такую возможность необходимо – за вами организации и люди, которым такая помощь нужна», – обратилась она к аудитории. Вероника Демидова предложила изучить варианты получения иностранной безвозмездной помощи, посетив курсы данной тематики, которые проводит Могилевский государственный областной институт развития образования. Готовы поделиться опытом и организации, которые имеют многолетние контакты с различными зарубежными фондами.