В Могилевской области считают необходимым оптимизировать расходы при возведении новостроек

Источник материала: Маяк Преднепровья

На заседании Могилевского облисполкома был рассмотрен инициированный Генеральной прокуратурой республики вопрос задействования в масштабах республики региональных инвестиционных программ. В ходе обсуждения отмечена необходимость оптимизации расходов при возведении новостроек. Причем уже на стадии разработки проектно-сметной документации.

«Лишних денег в регионе нет, их будем зарабатывать и разумно тратить», — заметил по этому поводу председатель облисполкома Леонид Заяц.

Приоритетными же определены объекты с высокой степенью готовности. Их в области сейчас 132. Среди них и строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка областного центра.