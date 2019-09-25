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В Могилевской области считают необходимым оптимизировать расходы при возведении новостроек

26.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области считают необходимым оптимизировать расходы при возведении новостроекНа заседании Могилевского облисполкома был рассмотрен инициированный Генеральной прокуратурой республики вопрос задействования в масштабах республики региональных инвестиционных программ. В ходе обсуждения отмечена необходимость оптимизации расходов при возведении новостроек. Причем уже на стадии разработки проектно-сметной документации.

«Лишних денег в регионе нет, их будем зарабатывать и разумно тратить», — заметил по этому поводу председатель облисполкома Леонид Заяц.

Приоритетными же определены объекты с высокой степенью готовности. Их в области сейчас 132. Среди них и строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка областного центра.

mogilevnews.by

 
 
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На заседании Могилевского облисполкома был рассмотрен инициированный Генеральной прокуратурой республики вопрос задействования в масштабах республики...
 
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