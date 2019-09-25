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Миля поет гимн, Стасевич завоевывает сердца, красотки собирают лайки. Инстаграм после #матчагода

26.09.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду на стадионе «Брестский» местное «Динамо» принимало БАТЭ. В сети эту встречу прозвали матчем года. SPORT.TUT.BY собрал лучшие снимки из инстаграма болельщиков и футболистов, где отлично чувствуется атмосфера крутого спортивного вечера в городе над Бугом.

Белорус с украинским паспортом Артем Милевский совсем недавно намекал Андрею Шевченко, что его пора бы вызвать в сборную Украины. Впрочем, пока Шева думает, Миля отлично справляется с ролью патриота Беларуси. Только взгляните, как парень из Кунцовщины подпевает белорусскому гимну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010) 25 Сен 2019 в 6:27 PDT

А вот капитан БАТЭ Игорь Стасевич защищает от дождя мальчика из эскорта футболистов. «Капитан с большой буквы», — гордится БАТЭ.

Футболист брестского «Динамо» Олег Веретило запостил после игры фото с дочкой и подписью «Самая большая поддержка у меня на руках».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Oleg (@verja20) 25 Сен 2019 в 2:38 PDT

Хотя и на трибунах болельщики обеих команд были на высоте. Даже дождь не стал помехой крутым перфомансам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 26 Сен 2019 в 12:48 PDT

А теперь чуть подробнее о публике, которая посетила топовый матч чемпионата Беларуси. Осторожно, дальше много селфи и молоденьких поклонниц футбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от.

 
 
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SPORT.TUT.BY собрал лучшие снимки из инстаграма болельщиков и футболистов, где отлично чувствуется атмосфера крутого спортивного вечера в городе над Бугом.
 
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