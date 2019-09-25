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Миля поет гимн, Стасевич завоевывает сердца, красотки собирают лайки. Инстаграм после #матчагода
Источник материала: Tut.by
В среду на стадионе «Брестский» местное «Динамо» принимало БАТЭ. В сети эту встречу прозвали матчем года. SPORT.TUT.BY собрал лучшие снимки из инстаграма болельщиков и футболистов, где отлично чувствуется атмосфера крутого спортивного вечера в городе над Бугом.
Белорус с украинским паспортом Артем Милевский совсем недавно
А вот капитан БАТЭ Игорь Стасевич защищает от дождя мальчика из эскорта футболистов. «Капитан с большой буквы», — гордится БАТЭ.
Футболист брестского «Динамо» Олег Веретило запостил после игры фото с дочкой и подписью «Самая большая поддержка у меня на руках».
Хотя и на трибунах болельщики обеих команд были на высоте. Даже дождь не стал помехой крутым перфомансам.
А теперь чуть подробнее о публике, которая посетила топовый матч чемпионата Беларуси. Осторожно, дальше много селфи и молоденьких поклонниц футбол.
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