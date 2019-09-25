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Бывший президент Франции умер в возрасте 86 лет в кругу семьи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер бывший президент Франции Жак Ширак Бывший президент Франции умер в возрасте 86 лет в кругу семьи.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на его семью.По данным Le Monde, Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет, пишет«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака Клод.Жак Ширак — 22-й президент Франции, эту должность он занимал с 1995 по 2007 год. Сложив полномочия, он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Получив высшее образование, начал карьеру госслужащего, а затем занялся политической деятельностью. В 1972 году он занял пост министра сельского хозяйства, а два года спустя стал премьер-министром, поддержав на выборах президента Жискар д'Эстена. В 1977 году стал мэром Парижа и занимал эту должность вплоть до избрания президентом в 1995 году.Состояние здоровья Ширака ухудшилось после перенесенного в 2005 году инфаркта. Его также госпитализировали в 2010, 2015 и 2016 годах. Как сообщает BFM TV, его последнее публичное выступление состоялось в ноябре 2014 года.