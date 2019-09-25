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Департамент охраны информирует. Порядок приема и прохождения службы
26.09.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 № 133 «О вопросах прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь», служба в органах внутренних дел является видом государственной службы и имеет свои только ей присущие особенности, в том числе особый порядок прохождения службы.
Порядок прохождения службы в ОВД подробно регламентирован главой 2 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь.
Началом службы в органах внутренних дел считается для граждан, принятых на службу, — дата вступления в силу контракта о службе в органах внутренних дел (далее — контракт о службе) или день назначения на должность (для сотрудников, ранее принятых на службу без заключения контракта о службе).
Срок службы в органах внутренних дел исчисляется со дня начала службы. Для сотрудников, проходящих службу по контракту, срок службы в органах внутренних дел устанавливается в контракте. Срок службы прекращается в день истечения срока контракта о службе.
Общая продолжительность службы сотрудника в органах внутренних дел включает в себя все время его службы в органах внутренних дел, в том числе и в случаях повторного поступления на службу. Определение общей продолжительности службы в органах внутренних дел производится в календарном исчислении.
В отдельных случаях, предусмотренных Президентом Республики Беларусь, общая продолжительность службы в органах внутренних дел определяется в льготном исчислении.
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ.
На службу по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, кроме случаев, предусмотренных в Положением, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
На должности рядового и начальствующего (младшего, среднего и старшего) состава принимаются граждане, как правило, не старше 25 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 25 лет, если ко дню достижения предельного возраста состояния на службе, установленного в
Граждане, принимаемые на службу, сотрудники, их супруга (супруг) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, при приеме на службу, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами, представляют декларации о доходах и имуществе Министру или другому начальнику согласно компетенции, определяемой Министром.
В отношении гражданина, принимаемого на службу в органы внутренних дел, проводится специальная проверка, а в случаях, определенных Министром, — также процедура оформления допуска к государственным секретам.
Граждане не могут быть приняты на службу в ОВД в случаях:
В случае установления в процессе специальной проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на службу в органы внутренних дел, он информируется о причинах отказа в принятии его на службу.
Граждане, принятые на службу в органы внутренних дел, зачисляются в кадры МВД, снимаются с воинского учета.
Первоначальная подготовка осуществляется:
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ
Назначение на должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава производится приказом Министра или другого начальника согласно компетенции, определяемой Министром, а на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, и должности высшего начальствующего состава — Президентом Республики Беларусь.
ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ
Гражданам, назначенным на должности рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, присваиваются специальные звания. Порядок их присвоения предусмотрен главой 9 Положения о прохождении службы.
АТТЕСТАЦИЯ
Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия сотрудников органов внутренних дел занимаемым должностям проводится их аттестация. Сотрудники аттестуются один раз в 5 лет.
Основными задачами аттестации являются:
УВОЛЬНЕНИЕ СО СЛУЖБЫ.
Сотрудники могут состоять на службе до достижения предельного возраста. Сотрудники, достигшие предельного возраста состояния на службе, подлежат увольнению со службы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. При необходимости отдельные из них с учетом состояния здоровья и с их согласия могут быть оставлены на службе на срок до 5 лет, а также повторно на этот же срок.
Сотрудники увольняются со службы в запас (с постановкой на воинский учет), если они не достигли предельного возраста, установленного для состояния в запасе граждан, имеющих соответствующие воинские звания, и по состоянию здоровья годны к военной службе, или в отставку.
Сотрудники подлежат увольнению со службы в запас по следующим основаниям:
Сотрудники могут быть уволены со службы в запас, в том числе до истечения срока контракта о службе, в связи:
Сотрудники имеют право на увольнение со службы в запас до истечения срока контракта о службе в связи:
Сотрудники подлежат увольнению со службы в отставку по следующим основаниям:
Евгений Лысый,
начальник Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 № 133 «О вопросах прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь», служба в...
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