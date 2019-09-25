Департамент охраны информирует. Порядок приема и прохождения службы

Источник материала: Асiповiцкi край

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 № 133 «О вопросах прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь», служба в органах внутренних дел является видом государственной службы и имеет свои только ей присущие особенности, в том числе особый порядок прохождения службы.

Порядок прохождения службы в ОВД подробно регламентирован главой 2 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь.

Началом службы в органах внутренних дел считается для граждан, принятых на службу, — дата вступления в силу контракта о службе в органах внутренних дел (далее — контракт о службе) или день назначения на должность (для сотрудников, ранее принятых на службу без заключения контракта о службе).

Срок службы в органах внутренних дел исчисляется со дня начала службы. Для сотрудников, проходящих службу по контракту, срок службы в органах внутренних дел устанавливается в контракте. Срок службы прекращается в день истечения срока контракта о службе.

Общая продолжительность службы сотрудника в органах внутренних дел включает в себя все время его службы в органах внутренних дел, в том числе и в случаях повторного поступления на службу. Определение общей продолжительности службы в органах внутренних дел производится в календарном исчислении.

В отдельных случаях, предусмотренных Президентом Республики Беларусь, общая продолжительность службы в органах внутренних дел определяется в льготном исчислении.

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ.

На службу по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, кроме случаев, предусмотренных в Положением, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

На должности рядового и начальствующего (младшего, среднего и старшего) состава принимаются граждане, как правило, не старше 25 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 25 лет, если ко дню достижения предельного возраста состояния на службе, установленного в пункте 193 Положения (далее — предельный возраст состояния на службе), они будут иметь право на пенсию за выслугу лет.

Граждане, принимаемые на службу, сотрудники, их супруга (супруг) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, при приеме на службу, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами, представляют декларации о доходах и имуществе Министру или другому начальнику согласно компетенции, определяемой Министром.

В отношении гражданина, принимаемого на службу в органы внутренних дел, проводится специальная проверка, а в случаях, определенных Министром, — также процедура оформления допуска к государственным секретам.

Граждане не могут быть приняты на службу в ОВД в случаях:

если они ранее совершили преступление;

если они не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 16 , 25 и 26 Положения о прохождении службы в ОВД (возрастные ограничения, наличие образования);

признания их недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

отказа от прохождения специальной проверки или процедуры оформления допуска к государственным секретам;

отказа от представления декларации о доходах и имуществе или указания в ней неполных либо недостоверных сведений;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей.

В случае установления в процессе специальной проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на службу в органы внутренних дел, он информируется о причинах отказа в принятии его на службу.

Граждане, принятые на службу в органы внутренних дел, зачисляются в кадры МВД, снимаются с воинского учета.

Первоначальная подготовка осуществляется:

в учреждениях образования Министерства внутренних дел, учреждениях дополнительного образования взрослых, подчиненных Министерству внутренних дел (его департаментам);

в органе внутренних дел по месту прохождения службы.

НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ

Назначение на должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава производится приказом Министра или другого начальника согласно компетенции, определяемой Министром, а на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, и должности высшего начальствующего состава — Президентом Республики Беларусь.

ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ

Гражданам, назначенным на должности рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, присваиваются специальные звания. Порядок их присвоения предусмотрен главой 9 Положения о прохождении службы.

АТТЕСТАЦИЯ

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия сотрудников органов внутренних дел занимаемым должностям проводится их аттестация. Сотрудники аттестуются один раз в 5 лет.

Основными задачами аттестации являются:

формирование высокопрофессионального кадрового состава органов внутренних дел;

установление соответствия сотрудника занимаемой должности;

использование каждого сотрудника в соответствии с его специальностью и уровнем квалификации;

определение перспективы применения профессиональных и деловых качеств, способностей сотрудника;

стимулирование роста профессионализма сотрудника;

определение необходимости повышения квалификации сотрудника;

формирование резерва руководящих кадров.

УВОЛЬНЕНИЕ СО СЛУЖБЫ.

Сотрудники могут состоять на службе до достижения предельного возраста. Сотрудники, достигшие предельного возраста состояния на службе, подлежат увольнению со службы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. При необходимости отдельные из них с учетом состояния здоровья и с их согласия могут быть оставлены на службе на срок до 5 лет, а также повторно на этот же срок.

Сотрудники увольняются со службы в запас (с постановкой на воинский учет), если они не достигли предельного возраста, установленного для состояния в запасе граждан, имеющих соответствующие воинские звания, и по состоянию здоровья годны к военной службе, или в отставку.

Сотрудники подлежат увольнению со службы в запас по следующим основаниям:

по возрасту — по достижении предельного возраста состояния на службе, в том числе по истечении срока контракта о службе, заключенного в связи с продлением срока службы, либо по письменному рапорту сотрудника в течение срока, на который продлена служба;

по истечении срока контракта о службе (за исключением случаев, когда в установленном порядке принято решение о продлении либо заключении с сотрудником нового контракта о службе);

по болезни — на основании заключения военно-врачебной комиссии о признании негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными к военной службе в военное время;

в связи с восстановлением в должности сотрудника, ранее занимавшего данную должность (при отказе от перевода, перемещения по службе на другую должность или невозможности такого перевода, перемещения);

в связи с отказом сотрудника от заключения контракта о службе;

в связи с осуждением судом за совершенное преступление.

Сотрудники могут быть уволены со службы в запас, в том числе до истечения срока контракта о службе, в связи:

с проведением организационно-штатных мероприятий — при невозможности назначения сотрудника, должность которого сокращена, на другую должность;

с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением сотрудником условий контракта о службе;

с отказом сотруднику в допуске к государственным секретам или прекращением указанного допуска;

с соглашением сторон;

с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о признании годными к службе вне строя в мирное время (в связи с предстоящим увольнением со службы либо при невозможности предоставления должности в третьей и четвертой группах предназначения, определенных нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел);

с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия.

Сотрудники имеют право на увольнение со службы в запас до истечения срока контракта о службе в связи:

с нарушением условий контракта о службе со стороны Министра или другого начальника;

с избранием депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, местного Совета депутатов, избранием или назначением членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и осуществлением этих полномочий на профессиональной основе.

Сотрудники подлежат увольнению со службы в отставку по следующим основаниям:

по достижении предельного возраста (по третьему разряду, предусмотренному законодательством о воинской обязанности и воинской службе), установленного для пребывания в запасе граждан, имеющих соответствующие воинские звания, в том числе по истечении срока контракта о службе, заключенного в связи с продлением срока службы, либо по письменному рапорту сотрудника в течение срока, на который продлена служба;

при признании их военно-врачебной комиссией негодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Евгений Лысый,

начальник Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь