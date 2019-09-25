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Dzerzhinsk Cup

26.09.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках сезонного проекта «Минщина спортивная. Осень!» на стадионе «Городской» г.Дзержинска 22 сентября 2019 года состоялся II турнир по футболу «Dzerzhinsk Cup» среди детей 2008-2009 годов рождения.

Первый подобный турнир был проведён в 2018 году на нашем стадионе. В этом году это уже второй турнир, и очевидно, что он станет традиционным.

Самой главной неожиданностью для многих участников и болельщиков стало участие в турнире девичьей команды нашего района «Феникс». Команды, принявшие участие в турнире, играли по круговой системе.

В первом турнире Кубок уехал в г.Минск в ФК «Трактор». Наша команда лишь по разнице мячей стала второй. Но в этот раз наши юные футболисты были полны решимости забрать трофей себе. И, стоит отметить, им это удалось. Можно порадоваться и поздравить девичью футбольную команду «Феникс», занявшую почётное третье место.




 
Теги: Минск
 
 
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В рамках сезонного проекта «Минщина спортивная. Осень!» на стадионе «Городской» г.Дзержинска 22 сентября 2019 года состоялся II турнир по футболу...
 
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