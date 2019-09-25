Лукашенко: Сыновья наелись моего президентства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конфликт на Донбассе необходимо решить силами трех братских стран: Украины, России и Беларуси. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Александр Лукашенко изначально определили формат встречи с украинскими журналистами: не просто вопрос – ответ, а диалог, обмен мнениями. Так оно и получилось. Говорили о многом. В частности, про урегулирование конфликта на Донбассе. Александр Лукашенко придерживается четкой позиции: Украина должна оставаться единой и неделимой. Интересовались журналисты и отношениями Беларуси и России. Президент твердо ответил, что дружить против Москвы Минск ни с кем не будет и выбирать между Западом и Востоком тоже не станет.

«Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится это вам или нет, это моя позиция об отношениях с Российской Федерацией, о союзе с Россией. У нас состоялся референдум. Четыре пятых населения высказались за добрые союзнические отношения с Российской Федерацией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Тем более, будем откровенны, когда нам было трудно, кроме России и Китая, нас по большому счету никто и не поддерживал», – отметил Лукашенко.

Эта встреча проходила накануне Второго Форума регионов Беларуси и Украины. Он пройдет в Житомире в начале октября. Там же запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Белорусский лидер сказал, что советов давать украинскому коллеге не собирается, но если тот попросит, выскажет свое мнение. При этом Александр Лукашенко не исключает, что с Зеленским у него могут сложиться такие же доверительные отношения, как с другими президентами, например, России и Казахстана.

«С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым мы и раньше знали немножко друг друга. Между людьми должна быть какая-то химия. У нас с ним блестящие отношения. Он большой умница, образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня к нему особое отношение и уважение. Мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях. Владимиру Владимировичу Путину я могу все сказать – от личного до государственного, откровенно и в любой момент», – отметил Лукашенко.

Был вопрос и про государственные языки в стране. Президент ответил, что в Беларуси соблюдается баланс в этом вопросе. Даже на Дворце независимости, где проходила встреча, с одной стороны название написано на русском языке, а на другой на белорусском – «Палац Незалежнасти». Туда подъезжает президент, чтобы принять высокопоставленных гостей.

Был и такой вопрос: мол, родился ли в Беларуси новый президент? Александр Лукашенко ответил: конечно, ведь главой государства может стать только человек, которому не менее 35 лет. Причем, по его мнению, президентами не становятся, а рождаются.

«Мои дети не страдают президентством. Они наелись моего президентства. Нет у нас транзита власти. У нас президент будет избран только народом», – заверил Лукашенко.

Встреча с представителями украинских СМИ прошла в теплой и доверительной обстановке. Александр Лукашенко предложил такое общение сделать регулярным. Как говорится, надо чаще встречаться. В конце мероприятия журналисты подарили белорусскому лидеру в качестве сувенира украинскую вышиванку.



